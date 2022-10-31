Норвегія підвищила бойову готовність своєї армії: що сталося

Прем'єр-міністр країни заявив, що такі заходи не пов'язані безпосередньо з небезпекою для Норвегії, але необхідні для стабілізації ситуації з безпекою, яку розхитала російсько-українська війна.

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Норвегія переводить свої Збройні сили в стан підвищеної бойової готовності з 1 листопада. Про це заявив глава уряду країни Йонас Гар Стьоре.

У понеділок, 31 жовтня, він зустрівся з міністром оборони Норвегії Б'єрном Арілдом Грамом і головнокомандувачем норвезькими Збройними силами Ейріком Крістофферсеном. Політики обговорили безпеку Норвегії у зв'язку з бойовими діями РФ на території України.

"Готовність Збройних сил буде посилена відзавтра, 1 листопада, у зв'язку з війною в Україні та викликаною нею політичною ситуацією в Європі", — сказав Йонас Гар Стьоре.

Для особового складу Збройних сил це означає, що завдання та види діяльності будуть змінені відповідно до зміни пріоритетів.

Прем'єр-міністр також заявив, що посилення готовності Збройних сил не є відповіддю на конкретну загрозу Норвегії та наголосив, що немає підстав вважати, що Росія хоче безпосередньо вторгнутися в Норвегію чи іншу країну.

"Ми робимо це, щоб переконатися, що Норвегія добре підготовлена ​​та здатна діяти в найсерйознішій безпековій ситуації, з якою ми зіткнулися за кілька десятиліть", — сказав Стьоре.

Зі свого боку, головнокомандувач Збройних сил Норвегії заявив, що ВМФ Норвегії посилить морське патрулювання, за його словами, напруга збережеться як мінімум один рік.

Нагадаємо, в Норвегії стартували навчання Falcon Autumn. Навчання, в яких беруть участь понад тисяча солдатів і 37 бойових гелікоптерів, цього року взяли 11 муніципалітетів у семи провінціях. Вони стартують о 6:00 щодня, окрім неділі.

Фокус також писав, що в Норвегії закрили аеропорт після того, як поряд помітили дрон. Появі дрона передували арешти щонайменше семи російських громадян, які запускали БПЛА або фотографували секретні об'єкти в Норвегії.