Норвегия повысила боевую готовность своей армии: что произошло

Премьер-министр страны заявил, что такие меры напрямую не связанны с опасностью для Норвегии, но необходимы для стабилизации ситуации с безопасностью, которую расшатала российско-украинская война.

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Норвегия переводит свои Вооруженные силы в состояние повышенной боевой готовности с 1 ноября. Об этом заявил глава правительства страны Йонас Гар Стере.

В понедельник, 31 октября, он встретился с министром обороны Норвегии Бьерном Арилдом Грамом и главнокомандующим норвежскими Вооруженными силами Эйриком Кристофферсеном. Политики обсудили безопасность Норвегии в связи с боевыми действиями РФ на территории Украины.

"Готовность Вооруженных Сил будет усилена с завтрашнего дня, 1 ноября, в связи с войной в Украине и вызванной ею политической ситуацией в Европе", — сказал Йонас Гар Стере.

Для личного состава Вооруженных Сил это означает, что задачи и виды деятельности будут изменены в соответствии с изменением приоритетов.

Премьер-министр также заявил, что усиление готовности Вооруженных Сил не является ответом на конкретную угрозу Норвегии и подчеркнул, что нет оснований полагать, что Россия хочет напрямую вторгнуться в Норвегию или другую страну.

"Мы делаем это, чтобы убедиться, что Норвегия хорошо подготовлена ​​и способна действовать в самой серьезной ситуации в области безопасности, с которой мы столкнулись за несколько десятилетий", — сказал Стере.

В свою очередь, главнокомандующий Вооруженными силами Норвегии заявил, что ВМФ Норвегии усилит морское патрулирование, по его словам, напряжение сохранится как минимум один год.

Напомним, в Норвегии стартовали учения Falcon Autumn. Учения, в которых принимают участие более тысячи солдат и 37 боевых вертолетов, в этом году приняли 11 муниципалитетов в семи провинциях. Они стартуют в 6:00 ежедневно, кроме воскресенья.

Фокус также писал, что в Норвегии закрыли аэропорт после того, как рядом заметили дрон. Появлению дрона предшествовали аресты по меньшей мере семи российских граждан, которые запускали БПЛА или фотографировали секретные объекты в Норвегии.