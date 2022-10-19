В Норвегии закрыли аэропорт после того, как рядом заметили дрон

Появлению дрона предшествовали аресты по меньшей мере семи российских граждан, которые запускали БПЛА или фотографировали секретные объекты в Норвегии.

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Аэропорт в норвежской Бергене, втором по величине городе страны, был временно закрыт после того, как местные жители заметили поблизости беспилотник. Об этом сообщает Sky News.

Берген расположен недалеко от главной норвежской военно-морской базы "Хоконсверн" и одной из крупнейших в северной части Европы.

Появлению дрона предшествовали аресты по меньшей мере семи российских граждан, которые запускали дроны или фотографировали секретные объекты в Норвегии.

По словам представителя полиции Орьяна Дьювика, норвежская армия и оператор государственных аэропортов компания Avinor были уведомлены в среду, 19 октября, после первых сообщений о беспилотнике в аэропорту Бергена в 4:15 утра по местному времени.

По данным полиции, летательный аппарат, возможно, перепутали с каким-то погодным явлением, но сообщается, что был точно как минимум один беспилотник.

Недалеко от города Берген, рядом с небольшим аэропортом Ферде, также сообщалось о появлении дрона. Этот аэропорт также закрыли на определенное время.

По данным полиции, подозреваемые пока не установлены.

Напомним, что сына соратника Путина арестовали в Норвегии. 47-летний Андрей Якунин — сын бывшего главы РЖД. Он незаконно с помощью дрона вел съемку в Шпицбергене. В течение двух недель мужчина будет находиться под стражей.

Ранее Фокус сообщал, что на протяжении многих лет РПЦ скупала недвижимость рядом с военными базами в Норвегии. Окна помещений, которые находятся в собственности религиозной организации, выходят на важные военные объекты.