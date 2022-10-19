У Норвегії закрили аеропорт після того, як поряд помітили дрон

Появі дрона передували арешти щонайменше семи російських громадян, які запускали БПЛА або фотографували секретні об'єкти в Норвегії.

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Аеропорт у норвезькому Бергені, другому за величиною місті країни, був тимчасово закритий після того, як місцеві жителі помітили поблизу безпілотник. Про це повідомляє Sky News.

Берген розташований неподалік головної норвезької військово-морської бази "Хоконсверн" та однієї з найбільших у північній частині Європи.

Появі дрона передували арешти щонайменше семи російських громадян, які запускали дрони або фотографували секретні об'єкти в Норвегії.

За словами представника поліції Ор'яна Дьювіка, норвезька армія та оператор державних аеропортів компанія Avinor були повідомлені в середу, 19 жовтня, після перших повідомлень про безпілотник в аеропорту Бергена о 04:15 ранку за місцевим часом.

За даними поліції, літальний апарат, можливо, переплутали з якимось погодним явищем, але повідомляється, що був точно щонайменше один безпілотник.

Неподалік міста Берген, поряд із невеликим аеропортом Ферде, також повідомлялося про появу дрону. Цей аеропорт також закрили на певний час.

За даними поліції, підозрювані поки не встановлені.

Нагадаємо, що сина соратника Путіна заарештували в Норвегії. 47-річний Андрій Якунін — син колишнього голови РЗ. Він незаконно за допомогою дрону вів зйомку в Шпіцбергені. Протягом двох тижнів чоловік перебуватиме під вартою.

Раніше Фокус повідомляв, що протягом багатьох років РПЦ скуповувала нерухомість поряд із військовими базами в Норвегії. Вікна приміщень, що знаходяться у власності релігійної організації, виходять на важливі військові об'єкти.