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Воєнний фокус Російсько-українська війна

У Румунії на кордоні з Україною сили НАТО розмістять радар виявлення TPS-80 (фото)

РЛС TPS-80
Фото: Facebook | Радіолокаційна станція AN/TPS-80 Ground/Air Task-Oriented Radar

Розміщення РЛС AN/TPS-80 на східних кордонах Румунії дозволить виявляти та ідентифікувати повітряні цілі на сході України та у Чорному морі.

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Посольство Румунії в США оголосило, що морська піхота сил НАТО збирається розмістити поряд з румунсько-українським кордоном радар виявлення TPS-80. Це забезпечить виявлення, відстеження та ідентифікацію повітряних цілей у східній Україні та центрально-західному басейні Чорного моря.

Таким чином, Альянс покращує комплексну оборону шляхом збільшення дальності виявлення повітряних цілей, що знаходяться на малих, середніх і великих висотах, йдеться в повідомленні.

На додаток до радару TPS-80 Іспанія поставить на територію Румунії інтегрований в НАТО тривимірний радар TPS-43 для систем протиповітряної та протиракетної оборони. Якщо він буде встановлений, то тривимірний радар може використовуватися для наведення винищувачів та координації ракетних батарей, тоді як американський TPS-80 забезпечує глибоке охоплення солдатів і відстежує різні цілі.

Що відомо про РЛС AN/TPS-80

AN/TPS-80 Ground/Air Task-Oriented Radar (G/ATOR) компанії Northrop Grumman — це багатоцільова система повітряного спостереження, здатна виявляти, ідентифікувати та відстежувати повітряні загрози, характерні для бойових дій. До них належать крилаті ракети, літаки та безпілотники, а також ракетний, артилерійський та мінометний вогонь. TPS-80 також може спрямовувати засоби ППО на знищення повітряних загроз та визначати точки запуску вогню противника для контрударів.

радар TPS-80 Fullscreen

Ця високоефективна система великої дальності замінює п'ять однофункціональних радарів Корпусу морської піхоти (КМП) однією багатофункціональною системою, знижуючи вартість та складність, а також спрощуючи навчання. З їхньою допомогою можна організовувати оборону військ, військових баз та аеродромів. Взаємодіючи із зенітними комплексами, артилерією, авіацією, РЛС AN/TPS-80 здатні забезпечити захист військ та баз від авіаційних нальотів та артилерійських ударів.

радар TPS-80 Fullscreen

РЛС AN/TPS-80 має високу мобільність, тому станцію можна швидко перекидати і розгортати в потрібному районі. На розгортання системи за нормативом потрібно 45 хвилин. У комплекті з мобільною станцією AN/TPS-59 великою дальністю TPS-80 здатна стежити за повітряною обстановкою в радіусі 750 км.

радар TPS-80 Fullscreen

Нагадаємо, президент США Джо Байден заявив, що він посилить свою військову присутність у Європі. Зокрема на території Румунії Сполучені Штати розмістили 101 повітряно-десантну дивізію "Орли, що кричать", які провели навчання, максимально наближені до бойових умов.