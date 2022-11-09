У Румунії на кордоні з Україною сили НАТО розмістять радар виявлення TPS-80 (фото)

Розміщення РЛС AN/TPS-80 на східних кордонах Румунії дозволить виявляти та ідентифікувати повітряні цілі на сході України та у Чорному морі.

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Посольство Румунії в США оголосило, що морська піхота сил НАТО збирається розмістити поряд з румунсько-українським кордоном радар виявлення TPS-80. Це забезпечить виявлення, відстеження та ідентифікацію повітряних цілей у східній Україні та центрально-західному басейні Чорного моря.

Таким чином, Альянс покращує комплексну оборону шляхом збільшення дальності виявлення повітряних цілей, що знаходяться на малих, середніх і великих висотах, йдеться в повідомленні.

На додаток до радару TPS-80 Іспанія поставить на територію Румунії інтегрований в НАТО тривимірний радар TPS-43 для систем протиповітряної та протиракетної оборони. Якщо він буде встановлений, то тривимірний радар може використовуватися для наведення винищувачів та координації ракетних батарей, тоді як американський TPS-80 забезпечує глибоке охоплення солдатів і відстежує різні цілі.

Що відомо про РЛС AN/TPS-80

AN/TPS-80 Ground/Air Task-Oriented Radar (G/ATOR) компанії Northrop Grumman — це багатоцільова система повітряного спостереження, здатна виявляти, ідентифікувати та відстежувати повітряні загрози, характерні для бойових дій. До них належать крилаті ракети, літаки та безпілотники, а також ракетний, артилерійський та мінометний вогонь. TPS-80 також може спрямовувати засоби ППО на знищення повітряних загроз та визначати точки запуску вогню противника для контрударів.

Ця високоефективна система великої дальності замінює п'ять однофункціональних радарів Корпусу морської піхоти (КМП) однією багатофункціональною системою, знижуючи вартість та складність, а також спрощуючи навчання. З їхньою допомогою можна організовувати оборону військ, військових баз та аеродромів. Взаємодіючи із зенітними комплексами, артилерією, авіацією, РЛС AN/TPS-80 здатні забезпечити захист військ та баз від авіаційних нальотів та артилерійських ударів.

РЛС AN/TPS-80 має високу мобільність, тому станцію можна швидко перекидати і розгортати в потрібному районі. На розгортання системи за нормативом потрібно 45 хвилин. У комплекті з мобільною станцією AN/TPS-59 великою дальністю TPS-80 здатна стежити за повітряною обстановкою в радіусі 750 км.

Нагадаємо, президент США Джо Байден заявив, що він посилить свою військову присутність у Європі. Зокрема на території Румунії Сполучені Штати розмістили 101 повітряно-десантну дивізію "Орли, що кричать", які провели навчання, максимально наближені до бойових умов.