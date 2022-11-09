В Румынии на границе с Украиной силы НАТО разместят радар обнаружения TPS-80 (фото)

Размещение РЛС AN/TPS-80 на восточных рубежах Румынии позволит обнаруживать и идентифицировать воздушные цели на востоке Украины и в Черном море.

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Посольство Румынии в США объявило, что морская пехота сил НАТО собирается разместить рядом с румынско-украинской границей радар обнаружения TPS-80. Это обеспечит обнаружение, отслеживание и идентификацию воздушных целей в восточной Украине и центрально-западном бассейне Черного моря.

Таким образом Альянс улучшает комплексную оборону путем увеличения дальности обнаружения воздушных целей, находящихся на малых, средних и больших высотах, говорится в сообщении.

В дополнение к радару TPS-80 Испания поставит на территорию Румынии интегрированный в НАТО трехмерный радар TPS-43 для систем противовоздушной и противоракетной обороны. Если он будет установлен, то трехмерный радар может использоваться для наведения истребителей и координации ракетных батарей, в то время как американский TPS-80 обеспечивает глубокий охват дислокации солдат и отслеживает различные цели.

Что известно о РЛС AN/TPS-80

AN/TPS-80 Ground/Air Task-Oriented Radar (G/ATOR) компании Northrop Grumman — это многоцелевая система воздушного наблюдения, способная обнаруживать, идентифицировать и отслеживать воздушные угрозы, характерные для боевых действий. К ним относятся крылатые ракеты, самолеты и беспилотники, а также ракетный, артиллерийский и минометный огонь. TPS-80 также может направлять средства ПВО на уничтожение воздушных угроз и определять точки запуска огня противника для контрударов.

Эта высокоэффективная система большой дальности заменяет пять однофункциональных радаров Корпуса морской пехоты (КМП) одной многофункциональной системой, снижая стоимость и сложность, а также упрощая обучение. С их помощью можно организовывать оборону войск, военных баз и аэродромов. Взаимодействуя с зенитными комплексами, артиллерией, авиацией, РЛС AN/TPS-80 способны обеспечить защиту войск и баз от авиационных налетов и артиллерийских ударов.

РЛС AN/TPS-80 обладает высокой мобильностью, поэтому станцию можно быстро перебрасывать и развертывать в нужном районе. На развертывание системы по нормативу полагается 45 минут. В комплекте с мобильной станцией AN/TPS-59 большой дальности TPS-80 способна следить за воздушной обстановкой в радиусе 750 км.

Напомним президент США Джо Байден заявил, что он усилит свое военное присутствие в Европе. В частности на территории Румынии Соединенные Штаты разместили 101-ю воздушно-десантную дивизию "Кричащие орлы", которые провели учения, максимально приближенные к боевым условиям.