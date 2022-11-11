Елітний спецназ Британії, Австралії та США "відрепетирували" війну з РФ у Європі, – Times

Навчання проходили у Каліфорнії, де імітували українські степи. Бійці відпрацьовували дії проти РФ з огляду на досвід війни в Україні.

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Британська армія відправила до американської пустелі Мохаве у Каліфорнії близько 450 бійців для проведення навчань, на яких разом з Австралією та Штатами відпрацювали дії проти РФ у Європі. Про це повідомляє The Times.

Великобританія направила елітний піхотний полк та взвод операторів БПЛА до пустелі Мохаве. США проводили двотижневі навчання у пустелі, які імітують український степ. На площі 1000 квадратних миль (1600 кв. км) розгорнулися британські, американські та австралійські війська.

[ + – ] Елітний підрозділ ЗС Британії з новітньою технікою

В основу навчань ліг досвід російсько-української війни. Військові застосовували рій дронів для ідентифікації цілей, багі перетинали грязьову місцевість, а британські РСЗВ із ракетами GMLRS завдавали ударів по ворожих силах. Також у небі було помічено винищувачів 5 покоління F-35.

[ + – ] Військові імітували бій в українських степах

Наголошується, що імітація сухопутної війни у Європі проходила другим етапом, на першому бійці відпрацьовували ведення боїв на тихоокеанському острові. Обидва сценарії відпрацьовувалися на тлі напруженості з РФ і Китаєм.

Загалом у навчаннях брало участь 4500 військових. Британські рейнджери перевіряли себе разом зі своїми американськими колегами в екстремальних погодних умовах, починаючи від снігу і закінчуючи пиловими бурями з температурою понад 40 °C.

На маневрах британський підрозділ випробовував новітні зразки техніки: автономні багі M-Raza, німецькі безпілотні машини Mission Master, ІІ Zodiac, БПЛА Puma та інші.

Нагадаємо, командир авіаносця "Джордж Буш" заявив про готовність воювати із РФ. На борту його судна перебуває понад 70 літаків та вертелів.

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