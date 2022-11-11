Элитный спецназ Британии, Австралии и США "отрепетировали" войну с РФ в Европе, – Times

Учения проходили в Калифорнии, где имитировали украинские степи. Бойцы отрабатывали действия против РФ учитывая опыт войны в Украине.

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Британская армия отправила в американскую пустыню Мохаве около 450 бойцов в Калифорнию для проведения учений, на которых вместе с Австралией и Штатами отработали действия против РФ в Европе. Об этом сообщает The Times.

Великобритания направила элитный пехотный полк и взвод операторов БПЛА в пустыню Мохаве. США проводили двухнедельные учения в пустыне, которые имитируют украинскую степь. На площади 1000 квадратных миль (1600 кв. км) развернулись британские, американские и австралийские войска.

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В основу учений лег опыт российско-украинской войны. Военные применяли рой дронов для идентификации целей, багги пересекали грязевую местность, а британские РСЗО с ракетами GMLRS наносили удары по вражеским силам. Также в небе были замечены истребители 5 поколения F-35.

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Отмечается, что имитация сухопутной войны в Европе проходила вторым этапом, на первом бойцы отрабатывали ведение боев на тихоокеанском острове. Оба сценария отрабатывались на фоне растущей напряженности с РФ и Китаем.

Всего в учениях принимало участие 4500 военных. Британские рейнджеры проверяли себя вместе со своими американскими коллегами в экстремальных погодных условиях, начиная от снега и заканчивая пыльными бурями с температурой выше 40 °C.

На маневрах британское подразделение испытывало новейшие образцы техники: автономные багги M-Raza, немецкие беспилотные машины Mission Master, ИИ Zodiac, БПЛА Puma и ряд других.

Напомним, командир авианосца "Джордж Буш" заявил о готовности воевать с РФ. На борту его судна находится более 70 самолетов и вертелов.

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