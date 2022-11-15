Російські війська відходять на 15-20 км углиб лівого берега Дніпра, — ОК "Південь"

Окупанти відступають назад, оскільки ЗСУ ефективно працюють у контрбатарейній боротьбі.

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Війська РФ відводять свої сили далі від лівого берега Дніпра на 15-20 км. Про це заявила начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі загальнонаціонального марафону, повідомляє "Українська правда".

На запитання, чи загрожують російські війська деокупованому Херсону Гуменюк відповіла, що гіпотетично загроза є. Відстань від окупантів до Херсона дозволяє застосовувати різні види озброєння, проте ЗСУ не зупиняються і застосовують контрбатарейну боротьбу проти ворожої артилерії.

"У зв'язку з цим спостерігається певна активність ворожих військ на лівому березі Дніпра щодо просування углиб від берега на 15-20 км", — заявила Гуменюк.

Також вона заявила, що ЗСУ беруть під вогневий контроль логістичні шляхи постачання ворога. Тому ворожим силам буде не легко. Ворогу буде важко постачати своє угруповання. Україна має засоби для вогневого ураження.

Нині на звільнених територіях Херсонської і Миколаївської областей відбуваються стабілізаційні заходи. Усього вдалося звільнити 4 870 квадратних кілометрів.

Нагадаємо, в РФ заявили, що Херсон залишається "столицею" області у складі РФ. Окупанти нібито не змінювали статус обласного центру.

В ISW заявили, що РФ перекинуть війська з Херсонської області на Донбас. Найближчим часом окупанти можуть посилити штурм Бахмута.