Российские войска отходят на 15-20 км вглубь левого берега Днепра, – ОК "Юг"

Оккупанты отступают назад так как ВСУ эффективно работают в контрбатарейной борьбе.

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Войска РФ отводят свои силы далее от левого берега Днепра на 15-20 км. Об этом заявила начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире общенационального марафона, передает "Украинская правда".

На вопрос, угрожают ли российские войска деоккупированному Херсону Гуменюк ответила, что гипотетически угроза есть. Расстояние от оккупантов до Херсона позволяет применять различные виды вооружения, однако ВСУ не останавливаются и применяют контрбатарейную борьбу против вражеской артиллерии.

"В связи с этим наблюдается определенная активность вражеских войск на левом берегу Днепра касательно продвижения вглубь от берега на 15-20 км", — заявила Гуменюк.

Также она заявила, что ВСУ берут под огневой контроль логистические пути снабжения врага. Поэтому вражеским силам не придется легко. Врагу будет тяжело снабжать свою группировку. У Украины есть средства для огневого поражения.

Ныне на освобожденных территориях Херсонской и Николаевской областей проходят стабилизационные мероприятия. Всего удалось освободить 4870 квадратных километров.

Напомним, в РФ заявили, что Херсон остается "столицей" области в составе РФ. Оккупанты якобы не меняли статус областного центра.

В ISW заявили, что РФ перебросят войска из Херсонской области на Донбасс. В ближайшее время оккупанты могут усилить штурм Бахмута.