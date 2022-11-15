Активизация боев: ВС РФ перебросят войска из Херсонской области на Донбасс, — ISW

Военные эксперты полагают, что в ближайшее время противник может добиться некоторых успехов в районе Бахмута, однако эти успехи вряд ли будут оперативно значимыми.

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После отвода войск с правого берега Днепра в районе Херсона Вооруженные силы РФ, вероятно, перебросят свои части на Донбасс, что приведет к активизации боевых действий на Донецком направлении. К таким выводам пришли аналитики из Института изучения войны (ISW).

В публикации говорится о том, что в Минобороны РФ начали чаще заявлять о территориальных достижениях России в Донецкой области, чтобы подчеркнуть активизацию военных действий в Донецкой области после вывода войск с правого берега Херсонской области. Речь идет о захвате населенных пунктов Майорск (20 км к югу от Бахмута) и Павловка (45 км к юго-западу от Донецка). При этом эксперты отмечают, что до 13 ноября Минобороны РФ не сообщали о российских территориальных достижениях.

[ + – ] Ситуация на Донецком направлении 14 ноября, карта ISW

Усиление российской группировки войск в Донецкой области позволит противнику добиться некоторых успехов в районе Бахмута в ближайшее время, полагают эксперты, однако эти успехи вряд ли будут оперативно значимыми.

"Минобороны РФ скорее всего, делает более определенные территориальные заявления, чтобы создать информационные условия для освещения успехов России в Донецкой области и отвлечь внимание от недовольства потерями в Херсонской области", — полагают в ISW.

Также эксперты отмечают, что отвод войск РФ из Херсона вызывает негативную риторику со стороны некоторых российских военкоров, которые все чаще прибегают к критике в оценке боеспособности российской армии. Это говорит о том, что на российское военное руководство, вероятно, будет оказываться давление с целью добиться более значительных успехов в Донецкой области и других районах.

Ранее сообщалось, что российские военные применили против ВСУ запрещенные аэрозольные гранаты К-51. Как сообщили в Госпогранслужбе Украины, в химических атаках против ВСУ россияне задействовали беспилотники.

Президент Украины Владимир Зеленский во время интервью в освобожденном Херсоне заявил, что украинские военные продолжают идти сложным путем и освобождают захваченные территории. По его словам, отступление противника на Херсонском направлении является результатом действий украинской армии, которая платит высокую цену за победу в этой войне.