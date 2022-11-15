Активізація боїв: ЗС РФ перекинуть війська з Херсонської області на Донбас, — ISW

Військові експерти вважають, що найближчим часом противник може досягти деяких успіхів у районі Бахмута, проте ці успіхи навряд чи будуть оперативно значущими.

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Після відведення військ з правого берега Дніпра в районі Херсона Збройні сили РФ, ймовірно, перекинуть свої частини на Донбас, що призведе до активізації бойових дій Донецького напрямку. Таких висновків дійшли аналітики з Інституту вивчення війни (ISW).

У публікації йдеться про те, що в Міноборони РФ почали частіше заявляти про територіальні досягнення Росії в Донецькій області, щоб наголосити на активізації військових дій у Донецькій області після виведення військ з правого берега Херсонської області. Йдеться про захоплення населених пунктів Майорськ (20 км на південь від Бахмута) та Павлівка (45 км на південний захід від Донецька). Водночас експерти зазначають, що до 13 листопада Міноборони РФ не повідомляли про російські територіальні досягнення.

[ + – ] Ситуація на Донецькому напрямку 14 листопада, карта ISW

Посилення російського угруповання військ у Донецькій області дозволить противнику досягти деяких успіхів у районі Бахмута найближчим часом, вважають експерти, проте ці успіхи навряд чи будуть оперативно значущими.

"Міноборони РФ, ймовірно, робить більш певні територіальні заяви, щоб створити інформаційні умови для висвітлення успіхів Росії в Донецькій області і відвернути увагу від невдоволення втратами в Херсонській області", — вважають в ISW.

Також експерти зазначають, що відведення військ РФ з Херсона викликає негативну риторику з боку деяких російських військкорів, які дедалі частіше вдаються до критики в оцінці боєздатності російської армії. Це говорить про те, що на російське військове керівництво, ймовірно, чинитиметься тиск з метою добитися значніших успіхів у Донецькій області та інших районах.

Раніше повідомлялося, що російські військові застосували проти ЗСУ заборонені аерозольні гранати К-51. Як повідомили у Держприкордонслужбі України, у хімічних атаках проти ЗСУ росіяни залучили безпілотники.

Президент України Володимир Зеленський під час інтерв'ю у звільненому Херсоні заявив, що українські військові продовжують йти складним шляхом та звільняють захоплені території. За його словами, відступ противника на Херсонському напрямку є результатом дій української армії, яка сплачує високу ціну за перемогу у цій війні.