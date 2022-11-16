Загинула жінка похилого віку: Кличко розповів про наслідки вчорашнього обстрілу Києва

У столиці пошкоджено два житлові будинки, мешканців одного з них евакуювали та тимчасово поселили в інших місцях. Ситуація з енергопостачанням у місті залишається складною, як і у всій Україні.

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Внаслідок вчорашньої масованої атаки росіян у Києві загинула жінка похилого віку. Про це у себе в соцмережах розповів мер Віталій Кличко.

За словами міського голови, у столиці пошкоджено два житлові будинки. Під'їзд одного з них — п'ятиповерхової будівлі — серйозно постраждав. Мешканців із нього евакуювали та відселили, частина людей змогла тимчасово оселитися у своїх родичів чи знайомих.

Наразі міська комісія оцінює ступінь пошкоджень у будинках, щоб якнайшвидше розпочати відновлення житла, наголосив Кличко.

Він також зазначив, що ситуація з енергопостачанням у місті залишається складною.

"Мережа електропостачання Києва об'єднана з національною системою енергопостачання. І вчора ворог потрапив у багато об'єктів в Україні", — прокоментував мер.

Саме цим пояснюються масові відключення світла у столиці та інших містах.

Як каже Кличко, зараз систему в столиці стабілізували, проте ситуація з дефіцитом енергії все ще непроста. У зв'язку із цим "Укренерго" вирішило застосовувати як погодинні, так і аварійні відключення електроенергії.

Водночас ситуація із теплопостачанням у місті стабільна.

Об'єкти критичної інфраструктури столиці забезпечені генераторами та пальним на випадок відключень, додав міський голова.

Нагадаємо, масовані удари ЗС РФ 15 листопада по енергетичних об'єктах призвели до нових серйозних пошкоджень електромереж. Зважаючи на це, громадянам варто підготуватися до тривалих перебоїв з постачанням електроенергії.

Раніше Фокус писав про те, що директор ЦРУ провів зустріч із Зеленським у день масованого обстрілу України. Раніше Вільям Бернс передав у РФ пересторогу від використання ядерної зброї. А також підтвердив прихильність Штатів до підтримки України.