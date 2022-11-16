Погибла пожилая женщина: Кличко рассказал о последствиях вчерашнего обстрела Киева

В столице повреждено два жилых дома, жильцов одного из них эвакуировали и временно поселили в других местах. Ситуация с энергоснабжением в городе остается сложной, как и по всей Украине.

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В результате вчерашней массированной атаки россиян в Киеве погибла пожилая женщина. Об этом у себя в соцсетях рассказал мэр Виталий Кличко.

По словам городского головы, в столице повреждено два жилых дома. Подъезд одного из них –– пятиэтажного здания –– серьезно пострадал. Жильцов из него эвакуировали и отселили, часть людей смогла временно поселиться у своих родственников или знакомых.

В настоящее время городская комиссия оценивает степень повреждений в домах, чтобы как можно быстрее начать восстановление жилья, подчеркнул Кличко.

Он также отметил, что ситуация с энергоснабжением в городе остается сложной.

"Сеть электроснабжения Киева объединена с национальной системой энергоснабжения. И вчера враг попал во многие объекты в Украине", –– прокомментировал мэр.

Именно этим объясняются массовые отключения света в столице и других городах.

Как говорит Кличко, в настоящее время систему в столице стабилизировали, однако ситуация с дефицитом энергии все еще непростая. В связи с этим "Укрэнерго" решило применять как почасовые, так и аварийные отключения электроэнергии.

В то же время, ситуация с теплоснабжением в городе стабильная.

Объекты критической инфраструктуры столицы снабжены генераторами и горючим на случай отключений, добавил городской голова.

Напомним, массированные удары ВС РФ 15 ноября по энергетическим объектам привели к новым серьезным повреждениям электросетей. Ввиду этого гражданам стоит подготовиться к длительным перебоям с поставками электроэнергии.

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