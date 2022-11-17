У Пентагоні наполягають на мирних переговорах між Україною та РФ, — Reuters

Американський генерал вважає, що зараз Україна може вести діалог з РФ з позиції сили. Але для того, щоб розпочати переговори, потрібно мати політичну волю.

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Голова Об'єднаного комітету керівників штабів американської армії Марк Міллі під час пресконференції після засідання контактної групи у форматі "Рамштайн" заявив, що шанси України на будь-яку найближчу пряму воєнну перемогу невеликі, оскільки Росія, як і раніше, має значну бойову силу. У зв'язку з цим генерал наполягає на політичному вирішенні ситуації, оскільки, на його думку, зараз Україна може вести переговори з позиції сили. Про це повідомляє агентство Reuters.

"Вірогідність української військової перемоги, яка визначається як вигнання росіян з усієї України, зокрема з Криму, найближчим часом невелика у воєнному плані", — сказав Міллі.

Міллі підкреслив, що Сполучені Штати підтримуватимуть Україну в її самообороні стільки, скільки потрібно. Однак генерал вважає, що існує можливість політичного вирішення конфлікту шляхом переговорів, і зараз для цього слушний час, оскільки російська армія зараз дуже ослаблена і має дуже значні втрати.

"Росіяни підуть звідти. Це можливо. Ви бажаєте вести переговори з позиції сили. Росія зараз відступає, російські військові дуже страждають, їхньому керівництву погано. Вони втратили дуже багато живої сили", — зазначив Міллі.

За його словами, Києву зараз є сенс вести діалог із Москвою з позиції сили і для цього потрібна лише політична воля.

"Нині для цього є можливість. Це політична воля. Це все, що я маю на увазі", — наголосив представник Пентагону.

Раніше повідомлялося, що голова КПК Сі Цзіньпін виступив за припинення вогню в Україні та закликав до нового етапу двосторонніх переговорів між Україною та РФ. Він наголосив, що Пекін має намір сприяти врегулюванню українського питання власними методами.

В Анкарі 14 листопада відбулася зустріч директора ЦРУ Вільяма Бернса та голови служби зовнішньої розвідки СЗР РФ Сергія Наришкіна. Під час діалогу Бернс попередив російського колегу про наслідки потенційного застосування Росією ядерної зброї в Україні.