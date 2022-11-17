В Пентагоне настаивают на мирных переговорах между Украиной и РФ, — Reuters

Американский генерал считает, что сейчас Украина может вести диалог с РФ с позиции силы. Но для того, чтобы начать переговоры, нужно иметь политическую волю.

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Глава Объединенного комитета руководителей штабов американской армии Марк Милли в ходе пресс-конференции после заседания контактной группы в формате "Рамштайн" заявил, что шансы Украины на какую-либо ближайшую прямую военную победу невелики, поскольку Россия по-прежнему обладает значительной боевой мощью. В связи с этим генерал настаивает на политическом решении ситуации, так как, по его мнению, в данный момент Украина может вести переговоры с позиции силы. Об этом сообщает агентство Reuters.

"Вероятность украинской военной победы, определяемой как изгнание русских из всей Украины, в том числе из Крыма, в ближайшее время невелика в военном отношении", — сказал Милли.

Милли подчеркнул, что Соединенные Штаты будут поддерживать Украину в ее самообороне столько, сколько потребуется. Однако генерал считает, что существует возможность политического решение конфликта путем переговоров, и сейчас для этого подходящее время, поскольку российская армия сейчас очень ослаблена и имеет очень значительные потери.

"Россияне уйдут оттуда. Это возможно. Вы желаете вести переговоры с позиции силы. Россия сейчас отступает, русские военные очень страдают, их руководству плохо. Они потеряли очень много живой силы", — отметил Милли.

По его словам, Киеву сейчас есть смысл вести диалог с Москвой с позиции силы и для этого нужна лишь политическая воля.

Сейчас для этого есть возможность. Это политическая воля. Это все, что я имею в виду", — подчеркнул представитель Пентагона.

Ранее сообщалось, что председатель КПК Си Цзиньпин выступил за прекращение огня в Украине и призвал к новому этапу двусторонних переговоров между Украиной и РФ. Он подчеркнул, что Пекин намерен содействовать урегулированию украинского вопроса собственными методами.

В Анкаре 14 ноября состоялась встреча директора ЦРУ Уильяма Бернса и главы службы внешней разведки СВР РФ Сергея Нарышкина. В ходе диалога Бернс предупредил российского коллегу о последствиях потенциального применения Россией ядерного оружия в Украине .