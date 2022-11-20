Слідчі все ще не знають, звідки прилетіла ракета, яка вбила 2 людей у Пшеводові, — Моравецький
Записи з відеокамер є, але вони не показують зі стовідсотковою вірогідністю, звідки була випущена ракета по Пшеводові.
Слідчі у Польщі за підсумками попереднього розслідування не можуть назвати напрям, з якого прилетіла ракета у Пшеводів.
Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.
Під час пресконференції журналісти попросили прокоментувати, як відбувається розслідування падіння ракети у Пшеводові.
Крім цього, представники ЗМІ поцікавилися, чи може Україна визнати, чи це був їх снаряд.
За словами Моравецького, слідчі зараз не можуть сказати, з якого саме напрямку прилетіла ракета. Прем'єр уточнив, що для розслідування було залучено експертів як з Києва, так і з боку НАТО.
Моравецький додав, що у розпорядженні силовиків є записи з відеокамер, "але вони не показують зі стовідсотковою вірогідністю, звідки було випущено ракету".
"Треба продовжувати збирати докази, розслідування займе деякий час", — продовжив прем'єр-міністр і додав, що Польща зацікавлена у прозорості розслідування.
Зазначимо, що раніше слідчі назвали імена мирних жителів, які загинули внаслідок падіння ракети у Пшеводові.