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Слідчі все ще не знають, звідки прилетіла ракета, яка вбила 2 людей у Пшеводові, — Моравецький

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Фото: Getty Images | Слідчі зараз не можуть сказати, з якого саме напрямку прилетіла ракета

Записи з відеокамер є, але вони не показують зі стовідсотковою вірогідністю, звідки була випущена ракета по Пшеводові.

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Слідчі у Польщі за підсумками попереднього розслідування не можуть назвати напрям, з якого прилетіла ракета у Пшеводів.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

Під час пресконференції журналісти попросили прокоментувати, як відбувається розслідування падіння ракети у Пшеводові.

Крім цього, представники ЗМІ поцікавилися, чи може Україна визнати, чи це був їх снаряд.

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Записи з відеокамер є, "але вони не показують зі стовідсотковою достовірністю, звідки було випущено ракету" по Пшеводові
Фото: Getty Images

За словами Моравецького, слідчі зараз не можуть сказати, з якого саме напрямку прилетіла ракета. Прем'єр уточнив, що для розслідування було залучено експертів як з Києва, так і з боку НАТО.

Моравецький додав, що у розпорядженні силовиків є записи з відеокамер, "але вони не показують зі стовідсотковою вірогідністю, звідки було випущено ракету".

"Треба продовжувати збирати докази, розслідування займе деякий час", — продовжив прем'єр-міністр і додав, що Польща зацікавлена у прозорості розслідування.

Зазначимо, що раніше слідчі назвали імена мирних жителів, які загинули внаслідок падіння ракети у Пшеводові.