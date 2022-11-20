Следователи все еще не знают, откуда прилетела ракета, убившая 2 человек в Пшеводове, — Моравецкий

Записи с видеокамер есть, "но они не показывают со стопроцентной достоверностью, откуда была выпущена ракета" по Пшеводову.

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Следователи в Польше по итогам предварительного расследования не могут назвать направление, с которого прилетела ракета в Пшеводов.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Во время пресс-конференции журналисты попросили прокомментировать, как проходит расследование падения ракеты в Пшеводове.

Помимо этого, представители СМИ поинтересовались, может ли Украина признать, был ли их это снаряд.

[ + – ] Записи с видеокамер есть, "но они не показывают со стопроцентной достоверностью, откуда была выпущена ракета" по Пшеводову Фото: Getty Images

По словам Моравецкого, следователи сейчас не могут сказать, с какого именно направления прилетела ракета. Премьер уточнил, что для расследования были привлечены эксперты как из Киева, так и со стороны НАТО.

Моравецкий добавил, что в распоряжении силовиков есть записи с видеокамер, "но они не показывают со стопроцентной достоверностью, откуда была выпущена ракета".

"Надо продолжать собирать доказательства, расследование займет некоторое время", — продолжил премьер-министр и добавил, что Польша заинтересована в прозрачности расследования.

Отметим, что ранее следователи назвали имена мирных жителей, которые погибли в результате падения ракеты в Пшеводове.