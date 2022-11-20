Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Военный Фокус Российско-украинская война

Следователи все еще не знают, откуда прилетела ракета, убившая 2 человек в Пшеводове, — Моравецкий

польша, ракета, обстрел, пшеводов, польша новости, ракетный удар польша, пшеводув, ракетный удар по польше, взрывы пшеводув, ракетный удар польша погибшие
Фото: Getty Images | Следователи сейчас не могут сказать, с какого именно направления прилетела ракета

Записи с видеокамер есть, "но они не показывают со стопроцентной достоверностью, откуда была выпущена ракета" по Пшеводову.

Related video

Следователи в Польше по итогам предварительного расследования не могут назвать направление, с которого прилетела ракета в Пшеводов.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Во время пресс-конференции журналисты попросили прокомментировать, как проходит расследование падения ракеты в Пшеводове.

Помимо этого, представители СМИ поинтересовались, может ли Украина признать, был ли их это снаряд.

польша, ракета, обстрел, пшеводов, польша новости, ракетный удар польша, пшеводув, ракетный удар по польше, взрывы пшеводув, ракетный удар польша погибшие Fullscreen
Записи с видеокамер есть, "но они не показывают со стопроцентной достоверностью, откуда была выпущена ракета" по Пшеводову
Фото: Getty Images

По словам Моравецкого, следователи сейчас не могут сказать, с какого именно направления прилетела ракета. Премьер уточнил, что для расследования были привлечены эксперты как из Киева, так и со стороны НАТО.

Моравецкий добавил, что в распоряжении силовиков есть записи с видеокамер, "но они не показывают со стопроцентной достоверностью, откуда была выпущена ракета".

"Надо продолжать собирать доказательства, расследование займет некоторое время", — продолжил премьер-министр и добавил, что Польша заинтересована в прозрачности расследования.

Отметим, что ранее следователи назвали имена мирных жителей, которые погибли в результате падения ракеты в Пшеводове.