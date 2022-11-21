Третій ранг складності: у Макіївці спалахнула нафтобаза окупантів

Площа пожежі сягала 650 квадратних метрів. Горіли як стаціонарні місткості з нафтою, так і два вагони залізничного потяга.

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У тимчасово окупованій Макіївці Донецької області горить нафтобаза російських військ. Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на окупаційну адміністрацію.

Рано-вранці 21 листопада на лінію рятувальників надійшло повідомлення про спалах на нафтобазі по вулиці Антропова в Макіївці. Пожежі надали 3 ранг складності.

За даними окупантів, горить дві цистерни з паливом обсягом 70 кубічних метрів на залізничному полотні за територією нафтобази. Окрім цього, горить 3 стаціонарні місткості об'ємом 60 кубічних метрів. Ці місткості розташовані за 20-25 метрів від цистерн.

Стверджується, що причиною пожежі стало потрапляння вибухонебезпечного предмета. Станом на 6 ранку, пожежа охопила площу 300 квадратних метрів на стаціонарних місткостях, і 350 на залізниці. Також на місце події направили пожежний потяг та мотопомп.

За підсумками пожежі боролися 5 годин. Заявляється, що о 9.43 пожежу вдалося загасити.

Нагадаємо, в окупованій Макіївці вже не вперше горять резервуари з нафтою. Перший такий випадок стався у травні. Тоді горіло 4 резервуари по 5 тисяч тонн кожен.