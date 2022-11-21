Третий ранг сложности: в Макеевке загорелась нефтебаза оккупантов

Площадь пожара достигала 650 квадратных метров. Горели как стационарные емкости с нефтью, так и два вагона железнодорожного состава.

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Во временно оккупированной Макеевке Донецкой области горит нефтебаза российских войск. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на оккупационную администрацию.

Ранним утром 21 ноября на линию спасателей поступило сообщении о возгорании на нефтебазе по улице Антропова в Макеевке. Пожару присвоили 3 ранг сложности.

По данным оккупантов, горит 2 цистерны с топливом объемом 70 кубических метров на железнодорожном полотне за территорией нефтебазы. Кроме этого горит. 3 стационарные емкости объемом 60 кубических метров. Эти емкости расположены в 20-25 метрах от цистерн.

Утверждается, что причиной пожара послужило попадание взрывоопасного предмета. По состоянию на 6 утра, пожар охватил площадь в 300 квадратных метров на стационарных емкостях, и 350 на железной дороге. Также на место происшествия направили пожарный поезд и мотопомп.

По итогу с пожаром боролись 5 часов. Заявляется, что в 9:43 пожар удалось потушить.

Напомним, в оккупированной Макеевке уже не первый раз горят резервуары с нефтью. Первый подобный случай произошел в мае. Тогда горело 4 резервуара по 5 тысяч тонн каждый.