Зеленський у Вишгороді поспілкувався з дітьми та розповів, коли переможе Україна (відео)

За словами українського президента, який спілкувався з дитиною, Україні фактично вже вдалося перемогти, а для закріплення результату залишилось зачекати зовсім небагато.

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Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 25 листопада, відвідав "пункт незламності" (приміщення з електроенергією, мобільним зв'язком та теплом, де українці можуть перечекати блекаут, — ред.) у Вишгороді та поспілкувався з дітьми. Про це повідомляють Українські національні новини.

Під час візиту глави держави троє дітей — дівчинка та двоє хлопчиків — гралися з конструктором. Молодша дитина привіталася з українським президентом і сказала, що його звуть Данило (Даня).

Старший хлопчик звернувся до Володимира Зеленського з проханням поставити запитання. Президент дозволив.

"Пане президенте, а можна запитати, коли Україна переможе?" — запитала Верховного Головнокомандувача дитина.

Зеленський усміхнувся та відповів, що наша країна вже перемогла. А до остаточної перемоги залишилося зачекати зовсім небагато.

Зауважимо, що президент прибув з візитом у Вишгород — місто, яке сильно постраждало під час ракетної атаки ЗС РФ 23 листопада. Тоді окупанти вдарили по житлових будинках. Усього постраждало 4 багатоповерхівки.

Постраждалих людей евакуювали. Одному чоловікові уламком ракети X-101 відірвало голову. Під час ракетного удару він стояв на одному з балконів 4-поверхового будинку, який зазнав ворожого обстрілу. Загалом жертвами ракетної атаки стали семеро мирних жителів.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив про готовність повертати півострів невійськовим шляхом. За словами президента України, якщо рішення не передбачає деокупацію Криму, то це заморозка війни та марнування часу.

Раніше також міністр оборони України Олексій Резніков розповів про терміни закінчення війни. Він переконаний, що після кількох перемог ЗСУ лінія оборони росіян здригнеться і фронт посиплеться.