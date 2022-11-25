Зеленский в Вышгороде пообщался с детьми и рассказал, когда победит Украина (видео)

По словам украинского президента, который общался с ребенком, Украине фактически уже удалось победить, а для закрепления результата осталось подождать совсем немного.

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Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 25 ноября, посетил "пункт незламности" (помещение с электроэнергией. мобильной связью и теплом, где украинцы могут переждать блекаут, — ред.) в Вышгороде и пообщался с детьми. Видео появилось на официальном Телеграм-канале президента.

Во время визита главы государства трое детей — девочка и два мальчика — играли с конструктором. Младший ребенок поздоровался с украинским президентом и сказал, что его зовут Даниил (Даня).

Мальчик постарше обратился к Владимиру Зеленскому с просьбой задать вопрос. Президент разрешил.

"Господин президент, а можно спросить, когда Украина победит?" — задал вопрос Верховному Главнокомандующему ребенок.

Зеленский улыбнулся и ответил, что наша страна уже победила. А до окончательной победы осталось подождать совсем немного.

Заметим, что президент посещал с визитом Вышгород — город, который сильно пострадал во время ракетной атаки ВС РФ 23 ноября. Тогда оккупанты ударили по жилым домам. Всего пострадало 4 многоэтажки

Пострадавших людей эвакуировали. Одному мужчине осколком ракеты X-101 оторвало голову. Во время ракетного удара он стоял на одном из балконов 4-хэтажного дома, который подвергся вражескому обстрелу. Всего жертвами ракетной атаки стали семь мирных жителей.

Напомним, Владимир Зеленский заявил о готовности возвращать полуостров невоенным путем. По словам президента Украины, если решение не предусматривает деоккупацию Крыма, то это заморозка войны и пустая трата времени.

Ранее также министр обороны Украины Алексей Резников рассказал о сроках окончания войны. Он убежден, что после нескольких побед ВСУ линия обороны россиян дрогнет и фронт посыплется.