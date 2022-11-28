Банкам начхати: військові РФ скаржаться, що їм відмовляють у кредитних канікулах

Мобілізовані громадяни РФ відчули на собі "принади" законодавства, якими користуються російські банкіри, щоб не надавати їм кредитні канікули. При цьому російські банки виправдовуються перед клієнтами "технічними несправностями".

Related video

У Росії мобілізовані та їхні родичі почали скаржитися на "несумлінний підхід" російських банків, оскільки ті відмовляються надавати таким клієнтам кредитні канікули. Про це пише російське видання "Комерсант".

Оглядачі зазначають, що на думку юристів, банки користуються недоробками у законодавстві та відмовляють позичальникам у кредитних канікулах із цілком формальних причин. Через це у листопаді клієнти з числа "частково" мобілізованих почали скаржитися на банкірів не лише через відмови, а й через помилки в оформленні кредитних канікул.

У матеріалі наводиться приклад двох клієнтів. Один із них намагався оформити кредитні канікули на свого мобілізованого батька, але на гарячій лінії з ним навіть не почали розмовляти. Іншому клієнту кредитні канікули було схвалено, але банк відмовився змінювати графік платежів.

Водночас представники банків як аргументи своїх дій говорять про "технічні несправності". Так, у російському ВТБ заявили, що частина клієнтів із 7 тисяч, хто подав заявки, зіткнулися з труднощами нібито з технічних причин. А в банку МТС відхрестилися від проблеми, заявивши про те, що їм потрібен час "на доопрацювання налаштувань технічного характеру".

Що кажуть юристи?

Ситуацію прокоментував юрист із ЮК "Позиція права" Єгор Рєдін. За його словами, банки зобов'язані надавати кредитні канікули мобілізованим на підставі наданих документів. І якщо пакет документів зібрано в повному обсязі, банк може уточнити статус позичальника у податковій службі РФ.

"Для подання заяви або документів до банку щодо оформлення кредитних канікул не потрібно нотаріальної довіреності від мобілізованого", — уточнив Рєдін.

На думку приватної адвокатки Гюзель Жубанової, російські банкіри так поводяться тому, що існують проблеми надання позичальниками необхідних даних з районів бойових дій. Інакше кажучи, банки сумніваються у статусі громадян-позичальників, якщо даних про клієнта недостатньо.

Водночас юристи наголошують, що кредитні канікули для мобілізованих — це не амністія і не безкоштовний період. Борги все одно доведеться виплачувати.

Раніше повідомлялося, що студентам з ОРДЛО окупаційна влада пообіцяла безкоштовне навчання, якщо вони живими повернуться з фронту. Крім того студентам пообіцяли індивідуального наставника, щоб "підтягнути" пропущений матеріал.