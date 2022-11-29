"Зупинити його нема кому": у Кремлі вже обговорювали завдання ядерного удару по Україні, — Newsweek

Журналісти пишуть, що підлеглі можуть не послухати Путіна, якщо він таки наважиться завдати ядерного удару по Україні.

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Після перших поразок російської армії на фронті керівництво РФ обговорювало завдання ядерного удару по Україні. Про це пише видання Newsweek, посилаючись на якісь електронні листи, які отримував російський правозахисник Володимир Осєчкін від свого джерела у ФСБ під псевдонімом "Вітер змін".

Видання пише, що російське військове керівництво говорило про застосування ядерної зброї без президента РФ Володимира Путіна. Там сподівалися, що глава Кремля не піде на такий крок. Його вони назвали відвертою дурістю. Сама ж війна, на думку багатьох російських високопосадовців, знаходиться за межею логіки та здорового глузду.

"Масований ядерний удар: навіть якщо припустити, що це технічно можливо, що всі ланки ланцюга виконують усі накази, у що я більше не вірю, все одно це не має сенсу. Такий удар вразить усіх", — цитує лист "Вітру змін" видання.

Застосування ядерної зброї нічого не дасть

Крім того, як повідомляється, у ФСБ упевнені, що застосування тактичної ядерної зброї проти України означатиме "ураження Росії" як в очах противників, так і нейтральних країн. Однак Путін може загрожувати їх використанням для "можливого залякування Заходу".

Щобільше, як припустив інформатор із ФСБ, ланцюжок підпорядкування у Кремлі не виконає наказ Путіна, якщо він зважиться на ядерний удар.

Також видання пише, що Кремль не має стратегії щодо війни з Україною.

"Кульмінація російської проблеми тепер створена особисто Путіним — вже тим, що він ставить свої політичні вимоги вище за будь-яку доцільність: військову, соціальну, економічну", — цитують журналісти один із листів джерела у ФСБ.

Коли Путін наважиться?

Як заявив директор європейської програми Центру стратегічних та міжнародних досліджень Макс Бергманн, Путін зараз відчайдушно шукає спосіб переламати війну. Однак єдине, що може зробити, – загрожувати ядерною зброєю.

За оцінкою Бергманна, якщо Україна продовжить досягати значних успіхів і наблизиться до деокупації Криму, то РФ може подумати над використанням ядерної зброї серйозніше.

Раніше Фокус повідомляв, що у США розповіли, чому плани Кремля в Україні проваляться. У Білому домі заявили, що Штати роблять усе, щоб завадити планам Володимира Путіна. Це стосується не лише озброєння ЗСУ, а й забезпечення безпеки енергетики України.