"Путін чинить огидно": у США розповіли, чому плани Кремля в Україні проваляться

У Білому домі заявили, що Штати роблять усе, щоб завадити планам Володимира Путіна. Це стосується не лише озброєння ЗСУ, а й забезпечення безпеки енергетики України.

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Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому США Джон Кірбі заявив, що президент РФ Володимир Путін намагається поставити український народ навколішки. Раніше він використовував як зброю голод та страх, а тепер – холод. Про це Кірбі заявив під час брифінгу, пише сайт Білого дому.

Кірбі прокоментував останні удари російської армії по Україні. Він заявив, що майже всі об'єкти, вражені ракетами ЗС РФ, є цивільними.

"Але це огидно. Те, що він робить в останні кілька тижнів, просто зовсім огидно. Не те, щоб він не чинив мерзоту раніше, але... цілі ці переважно громадянські", — сказав Кірбі.

Американський чиновник заявив, що Путіну не вдасться зламати український народ, хоч він і намагається це зробити, оскільки не може зламати українські збройні сили.

Кірбі розповів, що США роблять, щоб завадити планам Володимира Путін:

Штати продовжують забезпечувати ЗСУ зброю, інструментами, які їм необхідні. Також українські військові проходять навчання на Заході, що допомагає їм досягати успіху на полі бою з російськими окупантами.

Також Білий дім працює з міжнародними партнерами, щоби забезпечити Україну трансформаторами, запчастинами для енергетичної інфраструктури, обладнанням.

"Це деякі матеріали, без сумніву, надходитимуть зі Сполучених Штатів. Але ми також розуміємо, що їх (українців, ред.) мережа заснована на унікальній європейській інфраструктурі", — заявив Кірбі.

Раніше Фокус повідомляв, що ЗМІ з'ясували, що Путін готував напад на ще одну країну, але передумав. Кремль, за даними журналістів, розглядав можливість початку війни з Японією за Курильськими островами. Для проведення операції було розсекречено архіви про знущання японських солдатів за часів Другої світової.

Також нагадаємо, що у ВП назвали найкраще місце для представників Кремля перед трибуналом. Правляча верхівка Росії має поважати міжнародне право. Представників путінського режиму краще зібрати у місті, де формувалася ідеологія ООН, вважає радник голови ВП.