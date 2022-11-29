"Путин поступает отвратительно": в США рассказали, почему планы Кремля в Украине провалятся

В Белом доме заявили, что Штаты делают все, чтобы помешать планам Владимира Путина. Это касается не только вооружения ВСУ, но и обеспечения безопасности энергетики Украины.

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Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома США Джон Кирби заявил, что президент РФ Владимир Путин пытается поставить украинский народ на колени. Ранее он использовал как оружие голод и страх, а теперь – холод. Об этом Кирби заявил во время брифинга, пишет сайт Белого дома.

Кирби прокомментировал последние удары российской армии по Украине. Он заявил, что почти все объекты, которые были поражены ракетами ВС РФ, являются гражданскими.

"Но это отвратительно. То, что он делает в последние несколько недель, просто совершенно отвратительно. Не то, чтобы он не поступал мерзко раньше, но… цели эти в основном гражданские", — сказал Кирби.

Американский чиновник заявил, что у Путина не получится сломать украинский народ, хоть он и пытается это сделать, так как не может сломать украинские вооруженные силы.

Кирби рассказал, что США делают, чтобы помешать планам Владимира Путин:

Штаты продолжают обеспечивать ВСУ оружие, инструментами, которые им необходимы. Также украинские военные проходят обучение на Западе, что помогает им добиваться успеха на поле боя с российскими оккупантами.

Также Белый дом работает с международными партнерами, чтобы обеспечить Украину трансформаторами, запчастями для энергетической инфраструктуры, оборудованием.

"Это — некоторые материалы, без сомнения, будут поступать из Соединенных Штатов. Но мы также понимаем, что их (украинцев, ред.) сеть основана на уникальной европейской инфраструктуре", — заявил Кирби.

Ранее Фокус сообщал, что СМИ выяснили, что Путин готовил нападение на еще одну страну, но передумал. Кремль, по данным журналистов, рассматривал возможность начала войны с Японией за Курильские острова. Для проведения операции были рассекречены архивы об издевательствах японских солдат во времена Второй мировой.

Также напомним, что в ОП назвали лучшее место для представителей Кремля перед трибуналом. Правящая верхушка России должна уважать международное право. Представителей путинского режима лучше собрать в городе, где формировалась идеология ООН, считает советник главы ОП.