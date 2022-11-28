СИЗО Ялты: в ОП назвали лучшее место для представителей Кремля перед трибуналом

Правящая верхушка России должна уважать международное право. Представителей путинского режима лучше собрать в городе, где формировалась идеология ООН, считает советник главы ОП.

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Российских военных преступников перед специальным трибуналом надо подержать в следственном изоляторе Ялты. Такое мнение выразил в Twitter советник главы Офиса президента (ОП) Украины Михаил Подоляк.

По задумке советника, это место отлично подойдет для правящей верхушки России.

"Что началось в Крыму, должно там и закончиться. Нет другого пути заставить клептоманов уважать международное право как суд в городе, где была учреждена современная ООН", — подчеркнул Подоляк.

Как образовалась ООН?

Стоит отметить, что ООН образовалась в 1945 году, после окончания Второй мировой войны. Представители 50 стран собрались в Сан-Франциско на Конференции Объединенных Наций по созданию международной организации для разработки Устава ООН.

Устав был подписан 26 июня 1945 года представителями 50-ти стран.

В Ялте организовывали Ялтинскую (Крымскую) конференцию, встречу лидеров трех стран антигитлеровской коалиции — СССР, США и Великобритании. Это событие длилось с 4 по 11 февраля 1945 года.

[ + – ] Участники Ялтинской конференции начали реализацию идеи новой Лиги Наций

Во время встречи была начата реализация идеи новой Лиги Наций, это был один из этапов формирования идеологии Организации Объединенных Наций, но не ее учреждение.

Крым освободим через полгода: Подоляк обещает прямой эфир из Ялты

Советник главы ОП ранее выразил уверенность в освобождении Крыма от российских оккупантов через полгода. В эфире телемарафона он обещал журналистам поехать на набережную Ялты и выйти в прямой эфир с темой, каким будет Крым свободным.

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев увидел реплику Подоляка и вспомнил о тюрьме.

"Украинские курильщики продолжают грезить прямыми видеовключениями из Ялты и других мест. Можно организовать такое. Прямо из СИЗО в Крыму. Хотя наиболее продвинутым получится организовать сеанс связи из "Лефортово", — написал он в Twitter.

Напомним, что недавно в Ялте увидели пророссийского нардепа Виктора Медведчука. Он сидел в ресторане "На высоте" со своей женой Оксаной Марченко.

Замглавы комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны Михаил Забродский ранее говорил об операции по деоккупации Крыма в 2023 году. Пока Украина не будет вступать в "бессмысленную лобовую атаку".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности вернуть украинский Крым невоенным путем. Украина, по его словам, должна вернуть все территории, иначе война может разгореться снова.