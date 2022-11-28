СІЗО Ялти: в ОП назвали найкраще місце для представників Кремля перед трибуналом

Керівна верхівка Росії має поважати міжнародне право. Представників путінського режиму краще зібрати в місті, де формувалася ідеологія ООН, вважає радник голови ОП.

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Російських воєнних злочинців перед спеціальним трибуналом треба потримати в слідчому ізоляторі Ялти. Таку думку висловив у Twitter радник глави Офісу президента (ОП) України Михайло Подоляк.

За задумом радника, це місце добре підійде для керівної верхівки Росії.

"Що почалося в Криму, має там і закінчитися. Немає іншого шляху змусити клептоманів поважати міжнародне право як суд у місті, де було засновано сучасну ООН", — підкреслив Подоляк.

Як утворилася ООН?

Варто зазначити, що ООН утворилася 1945 року, після закінчення Другої світової війни. Представники 50 країн зібралися в Сан-Франциско на Конференції Об'єднаних Націй щодо створення міжнародної організації для розробки Статуту ООН.

Статут був підписаний 26 червня 1945 року представниками 50 країн.

У Ялті організовували Ялтинську (Кримську) конференцію, зустріч лідерів трьох країн антигітлерівської коаліції — СРСР, США та Великобританії. Ця подія тривала з 4 до 11 лютого 1945 року.

[ + – ] Учасники Ялтинської конференції розпочали реалізацію ідеї нової Ліги Націй

Під час зустрічі було розпочато реалізацію ідеї нової Ліги Націй, це був один із етапів формування ідеології Організації Об'єднаних Націй, але не її заснування.

Крим звільнимо через пів року: Подоляк обіцяє прямий ефір із Ялти

Радник голови ОП раніше висловив упевненість у звільненні Криму від російських окупантів за пів року. В ефірі телемарафону він обіцяв журналістам поїхати на набережну Ялти й вийти в прямий ефір із темою, яким буде Крим вільним.

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв побачив репліку Подоляка та згадав про в'язницю.

"Українські курці продовжують марити про прямі відеовключення з Ялти й інших місць. Можна організувати таке. Прямо із СІЗО в Криму. Хоча найпросунутішим вдасться організувати сеанс зв'язку з "Лефортово", — написав він у Twitter.

Нагадаємо, що нещодавно в Ялті побачили проросійського нардепа Віктора Медведчука. Він сидів у ресторані "На висоті" зі своєю дружиною Оксаною Марченко.

Заступник голови комітету Верховної ради з питань нацбезпеки та оборони Михайло Забродський раніше говорив про операцію з деокупації Криму у 2023 році. Поки що Україна не вступатиме в "безглузду лобову атаку".

Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність повернути український Крим невійськовим шляхом. Україна, за його словами, має повернути всі території, інакше війна може розгорітися знову.