"Остановить его некому": в Кремле уже обсуждали нанесение ядерного удара по Украине, — Newsweek

Журналисты пишут, что подчиненные могут не послушать Путина, если он все-таки решится нанести ядерный удар по Украине.

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После первых поражений российской армии на фронте руководство РФ обсуждало нанесение ядерного удара по Украине. Об этом пишет издание Newsweek, ссылаясь на некие электронные письма, которые получал российский правозащитник Владимир Осечкин от своего источника в ФСБ под псевдонимом "Ветер перемен".

Издание пишет, что российское военные руководство говорило о применении ядерного оружия без президента РФ Владимира Путина. Там надеялись, что глава Кремля не пойдет на такой шаг. Его они назвали откровенной глупостью. Сама же война, по мнению многих российских высокопоставленных чиновников, находится за гранью логики и здравого смысла.

"Массированный ядерный удар: даже если предположить, что это технически возможно, что все звенья цепи выполняют все приказы, во что я больше не верю, все равно это не имеет смысла. Такой удар поразит всех", — цитирует письмо "Ветра перемен" издание.

Применение ядерного оружия ничего не даст

Кроме того, как сообщается, в ФСБ уверены, что применение тактического ядерного оружия против Украины будет означать "поражение России" как в глазах противников, так и нейтральных стран. Однако Путин может угрожать их использованием для "возможного запугивания Запада".

Более того, как предположил информатор из ФСБ, цепочка подчинения в Кремле не выполнит приказ Путина, если он решится на ядерный удар.

Также издание пишет, что у Кремля нет стратегии по войне с Украиной.

"Кульминация российской проблемы теперь создана лично Путиным — уже тем, что он ставит свои политические требования выше всякой целесообразности: военной, социальной, экономической", — цитируют журналисты одно из писем источника в ФСБ.

Когда Путин решится?

Как заявил директор европейской программы Центра стратегических и международных исследований Макс Бергманн, Путин сейчас отчаянно ищет способ переломить войну. Однако единственное, что может сделать – угрожать ядерным оружием.

По оценке Бергманна, если Украина продолжит добиваться значительных успехов и приблизится к деоккупации Крыма, то РФ может подумать над использованием ядерного оружия серьезнее.

Ранее Фокус сообщал, что в США рассказали, почему планы Кремля в Украине провалятся. В Белом доме заявили, что Штаты делают все, чтобы помешать планам Владимира Путина. Это касается не только вооружения ВСУ, но и обеспечения безопасности энергетики Украины.