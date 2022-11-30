Україна пристосовує застарілу радянську зброю для війни 21 століття, — CNN (фото, відео)

Радянські приціли у тандемі з польськими боєприпасами, цивільні дрони й електронні месенджери: Україна стала реальним випробувальним майданчиком для інноваційної війни нового тисячоліття.

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На східній лінії фронту в підвальних командних центрах українські військові старанно коригують артилерійський вогонь, намагаючись відбити наступ російських військ. Про це повідомляє CNN.

Україна стала реальним випробувальним полігоном для інноваційної війни 21-го століття. Бійці ЗСУ застосовують недорогі цивільні дрони й електронні месенджери для виявлення ворога та ціленаведення озброєнь, деякі екземпляри яких зійшли з конвеєра кілька десятиліть тому.

Найбільш запеклі бої в Донецькій області йдуть за місто Бахмут, яке російські війська намагаються взяти в оточення.

[ + – ] ЗС РФ зосередили велику кількість військ для наступу на Бахмут

"Це схоже на одну атаку, що триває безперервно, — сказав Петро, командир підрозділу Нацгвардії, який захищає місто. — Єдина можливість перевести подих, це коли в них закінчуються люди і вони чекають на підкріплення".

"Їх тактика в тому, щоб гнати вперед цих бідних людей, яких нам доводиться знищувати, — зазначив він. — Вони не можуть захопити Бахмут через прямий наступ, тому йдуть в обхід. Нам довелося переміститися з міської території в поле, де ми дуже вразливі перед артилерією".

Петро підтвердив інформацію голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, який минулого місяця зазначив, що в районі Бахмута російські військовослужбовці гинуть у товарних кількостях — це мобілізовані, які просто йдуть вперед, щоб розкрити позиції ЗСУ.

[ + – ] Павло, командир у підземному командному центрі

На стінах у підземному командному центрі висять дошки, на яких ведуть рахунок убитих російських військових, поруч зі спальними ліжками стоять ящики зі ще не налаштованими дронами.

Через погодні умови не вдається своєчасно евакуювати поранених, а також доставляти боєприпаси.

Українські командири скаржаться на поганий зв'язок із підрозділами та нестачу офіцерів нижчої ланки, які б підтримували мотивацію серед солдат на полі бою.

В іншій частині фронту знаходиться українська артилерійська частина, з нею підтримується зв'язок із підземного командного центру.

Командир артилерійського батальйону з позивним "Туман" отримує координати на мобільний телефон і записує.

[ + – ] "Туман", командир артилерійського батальйону

Він їх голосно вигукує, а потім солдат, теж голосно, повторює дані, перш ніж придивитись в приціл радянського виробництва, який використовується в тандемі з польськими боєприпасами. Військовий смикає за шнур — листя на напівзамерзлій землі трясеться від пострілу, і снаряд злітає в повітря.

"Наш Генштаб намагається постачати якнайбільше боєприпасів, — зазначив Туман. — Але ми розуміємо, що потрібного калібру не вистачає. Але що є, то є".

Точність російської артилерії знизилася

За його словами, з плином року точність російської артилерії погіршилася після того, як українські сили позбавили супротивника можливості проводити повітряну розвідку.

"Їх точність знизилася. Але снаряди все ще літають над нами весь час", — сказав військовослужбовець.

У ще одному командному центрі, розташованому на південь у Донецькій області, інші солдати вдивляються у свої монітори.

За словами командира Павла, рахунок загиблих іде на десятки на день.

"Транспорт і патрони можна поповнити. Ми їх не рахуємо і використовуємо стільки, скільки нам потрібно, щоб зупинити просування ворога. Єдине, що непоправне, — це людські життя", — пояснив він.

"Немає війни без втрат. Якщо ми чинимо опір і не хочемо дозволити росіянам захопити нашу територію, нам треба боротися. Коли ми боремося, ми зазнаємо втрат. Це виправдані й неминучі втрати", — додав командир.

Нагадаємо, що, за словами мера Мелітополя Івана Федорова, окупанти тікають із Запорізької області в Маріуполь.

Раніше Фокус повідомляв, що українська розвідка розкрила плани російських військ до Нового року. Окупаційні війська закінчили перегрупування на тимчасово захоплених територіях Херсонської, Запорізької і Донецької областей.