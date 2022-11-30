Украина приспосабливает устаревшее советское оружие для войны 21 века, — CNN (фото, видео)

Советские прицелы в тандеме с польскими боеприпасами, гражданские дроны и электронные мессенджеры: Украина стала реальной испытательной площадкой для инновационной войны нового тысячелетия.

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На восточной линии фронта в подвальных командных центрах украинские военные старательно корректируют артиллерийский огонь, пытаясь отразить наступление российских войск. Об этом сообщает CNN.

Украина стала реальным испытательным полигоном для инновационной войны 21-го века. Бойцы ВСУ применяют недорогие гражданские дроны и электронные мессенджеры для обнаружения врага и целенаведения вооружений, некоторые экземпляры которых сошли с конвейера несколько десятилетий тому назад.

Наиболее ожесточенные бои в Донецкой области идут за город Бахмут, который российские войска пытаются взять в окружение.

[ + – ] ВС РФ сосредоточили большое количество войск для наступления на Бахмут.

"Это похоже на одну беспрерывно продолжающуюся атаку, — сказал Петр, командир подразделения Нацгвардии, которое защищает город. — Единственная возможность перевести дыхание, это когда у них заканчиваются люди и они ждут подкрепления".

"Их тактика в том, чтобы гнать вперед этих бедных людей, которых нам приходится уничтожать, — отметил он. — Они не могут захватить Бахмут посредством прямого наступления, поэтому идут в обход. Нам пришлось переместиться с городской территории в поле, где мы очень уязвимы перед артиллерией".

Петр подтвердил информацию главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, который в прошлом месяце отметил, что в районе Бахмута российские военнослужащие гибнут в товарных количествах — это мобилизованные, которые просто идут вперед, чтобы вскрыть позиции ВСУ.

[ + – ] Павел, командир в подземном командном центре

На стенах в подземном командном центре висят доски, на которых ведут счет убитых российских военных, рядом со спальными койками стоят ящиками с еще не настроенными дронами.

В силу погодных условий не удается своевременно эвакуировать раненых, а равно и доставлять боеприпасы.

Украинские командиры жалуются на плохую связь с подразделениями и нехватку офицеров низшего звена, которые бы поддерживали мотивацию среди солдат на поле боя.

В другой части фронта располагается украинская артиллерийская часть, с ней поддерживается связь из подземного командного центра.

Командир артиллерийского батальона с позывным "Туман" получает координаты на мобильный телефон и записывает.

[ + – ] "Туман", командир артиллерийского батальона

Он их громко выкрикивает, а затем солдат, тоже громко, повторяет данные, прежде чем всмотреться в прицел советского производства, который используется в тандеме с польскими боеприпасами. Военный дергает за шнур — листья на полузамерзшей земле сотрясаются от выстрела, и снаряд взмывает в воздух.

"Наш Генштаб старается поставлять как можно больше боеприпасов, — отметил Туман. — Но мы понимаем, что нужного калибра не хватает. Но что есть, то есть".

Точность российской артиллерии снизилась

По его словам, с течением года точность российской артиллерии ухудшилась, после того как украинские силы лишили противника возможности проводить воздушную разведку.

"Их точность снизилась. Но снаряды все еще летают над нами все время", — сказал военнослужащий.

В еще одном командном центре, расположенном южнее в Донецкой области, другие солдаты вглядываются в свои мониторы.

По словам командира Павла, счет погибшим идет на десятки в день.

"Транспорт и патроны можно пополнить. Мы их не считаем и используем столько, сколько нам нужно, чтобы остановить продвижение врага. Единственное, что невосполнимо, — это человеческие жизни", — объяснил он.

"Нет войны без потерь. Если мы сопротивляемся и не хотим позволить россиянам захватить нашу территорию, нам нужно сражаться. Когда мы сражаемся, мы несем потери. Это оправданные и неизбежные потери", — добавил командир.

Напомним, что, по словам мэра Мелитополя Ивана Федорова, оккупанты бегут из Запорожской области в Мариуполь.

Ранее Фокус сообщал, что украинская разведка раскрыла планы российских войск к Новому году. Оккупационные войска закончили перегруппировку на временно захваченных территориях Херсонской, Запорожской и Донецкой областей.