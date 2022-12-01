У Росії телеканал RT зняв пропагандистський ролик про "Групу Вагнера"

Стверджується, що зйомки ролика проходили на півдні РФ, де знаходиться основна тренувальна база ПВК. У сюжеті описані умови, в яких мешкають найманці.

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Російські пропагандисти з RT зняли рекламний ролик про "Групу Вагнера", в якому воєнізоване формування описується як структура, яка дозволяє вести військову кампанію в Україні в умовах, яких немає у російській армії. Ролик опубліковано в Telegram-каналі RT.

Співробітниця каналу пояснила, що "Група Вагнера" — одна з найзасекреченіших військових організацій у РФ. Стверджується, що зйомки ролика проходили на півдні РФ, де знаходиться основна тренувальна база. У сюжеті описані умови, в яких мешкають найманці. Це обладнаний піччю намет з ліжками.

[ + – ] Співробітник "Групи Вагнера"

Один із героїв сюжету розповів про підготовку та інструкторів, "за плечима яких не одне відрядження".

Повідомляється, що серед "вагнерівців" є й іноземці.

[ + – ] Інструктор з "Групи Вагнера"

Інший зазначив, що йому бракує самореалізації, тому він і вирішив записатися у найманці, а філософія ПВК нібито полягає у "захисті батьківщини".

[ + – ] Боєць самбо вирішив "самореалізуватися у військовій справі"

Погані побутові умови, відсутність підготовки та нестача досвідчених командирів — це головні претензії, які висувають мобілізовані до російського військового керівництва.

[ + – ] Підготовка "вагнерівців"

Показані RT кадри не цілком узгоджуються з тим, що розповідають російські мобілізовані умови в ПВК.

До того ж автори пропагандистського ролика не уточнили, що, згідно з російським законодавством, створення у РФ приватних військових компаній заборонено. Відповідно до статті 359 КК РФ, покарання за найманство передбачає до 15 років ув'язнення.

Нагадаємо, що у РФ проводяться показові затримання мобілізованих за відмову воювати в Україні. У Бєлгороді провели демонстраційне затримання двох військовослужбовців, які написали відмову від виконання наказів. Їм загрожує до 3 років ув'язнення.

Раніше Фокус повідомляв, що росіяни проводять навчання своїх мобілізованих на полігонах у Білорусі. У РФ немає достатньої кількості полігонів для підготовки військовослужбовців.