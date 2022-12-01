В России телеканал RT снял пропагандистский ролик о "группе Вагнера"

Утверждается, что съемки ролика проходили на юге РФ, где находится основная тренировочная база ЧВК. В сюжете описаны условия, в которых живут наемники.

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Российские пропагандисты из RT сняли рекламный ролик о "группе Вагнера", в котором военизированное формирование описывается как структура, позволяющей вести военную кампанию в Украине в условиях, которых нет в российской армии. Ролик опубликован в Telegram-канале RT.

Сотрудница канала объяснила, что "ЧВК Вагнера" — одна из самых засекреченных военных организаций в РФ. Утверждается, что съемки ролика проходили на юге РФ, где находится основная тренировочная база. В сюжете описаны условия, в которых живут наемники. Это оборудованная печкой палатка с кроватями.

[ + – ] Сотрудник "ЧВК Вагнера"

Один из героев сюжета рассказал о подготовке и инструкторах, "за плечами которых не одна командировка".

Сообщается, что среди "вагнеровцев" есть и иностранцы.

[ + – ] Инструктор из "ЧВК Вагнера"

Другой отметил, что ему недостает самореализации, поэтому он и решил записаться в наемники, а философия ЧВК якобы состоит в "защите родины".

[ + – ] Боец самбо решил "самореализоваться в военном деле"

Плохие бытовые условия, отсутствие подготовки и нехватка опытных командиров — это главные претензии, которые предъявляют к мобилизованные российскому военному руководству.

[ + – ] Подготовка "вагнеровцев"

Показанные RT кадры не вполне согласуются с тем, что рассказывают российские мобилизованные об условиях в ЧВК.

К тому же, авторы пропагандистского ролика не уточнили, что, согласно российскому законодательству, создание в РФ частных военных компаний запрещено. Согласно статье 359 УК РФ, наказание за наемничество предполагает до 15 лет тюремного заключения.

Напомним, что в РФ проводятся показательные задержания мобилизованных за отказ воевать в Украине. В Белгороде провели демонстрационное задержание двух военнослужащих, которые написали отказ от выполнения приказов. Им грозит до 3 лет тюрьмы.

Ранее Фокус сообщал, что россияне проводят обучение своих мобилизованных на полигонах в Беларуси. В РФ нет достаточного количества полигонов для подготовки военнослужащих.