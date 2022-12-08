Президентка Червоного Хреста Мір'яна Сполярич приїхала до України (відео)

Мір'яна Сполярич назвала доступ співробітників гуманітарної організації до військовополонених важливим прогресом. За її словами, запланована зустріч із мешканцями Миколаївської та Херсонської областей, які мають пережити сувору зиму.

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Президентка Міжнародного комітету Червоного Хреста Мір'яна Сполярич розповіла, що на чотири дні приїхала до України та планує зустрітися з мешканцями Миколаївської та Херсонської областей. Керівниця гуманітарної організації заявила, що громадяни України сплачують величезну ціну у смертельних боях. Про це вона написала у Twitter.

"Я приїхала до України в межах чотириденного візиту, де громадяни платять величезну ціну у смертоносних сутичках.

Сьогодні проведу зустріч з жителями Миколаївської та Херсонської областей, які мають пережити сувору зиму, і зустрінуся з командами МКЧХ в Україні та Товариства Червоного Хреста України", — йдеться у повідомленні.

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Минулого тижня представники організації отримали доступ до українських та російських військовополонених і заявили, що їм вдалося досягти важливого прогресу.

Мір'яна Сполярич очікує, що за цими візитами настане регулярніший доступ до всіх військовополонених. За її словами, візити представників Червоного хреста є важливими, але організації потрібно надати безперешкодний приватний доступ до полонених.

Право співробітників гуманітарної організації на регулярне відвідування військовополонених гарантовано женевською "Конвенцією про поводження з військовополоненими", яку підписали і Україна, і РФ.

Водночас Управління Верховного комісара ООН з прав людини заявляє, що його спостерігачам не надають доступу до українських військовослужбовців, яких утримують ЗС РФ.

Листи родичів

Представники організації поділилися із родичами військовополонених новиною про те, що їм вдалося з ними поспілкуватися. Деякі у відповідь надсилали короткі повідомлення підтримки та розповідали про особисті новини, інші просили передати цигарки, цукерки та шкарпетки.

"Всі ці повідомлення — рятувальне коло для родичів, що хвилюються", — пояснили представники Червоного хреста.

Нагадаємо, що, за словами омбудсмена Дмитра Лубінця, росіяни викрали майно українського Червоного хреста у Криму.

Раніше Фокус повідомляв, що, за словами голови ОП Андрія Єрмака, Україна не бачить, щоб Червоний Хрест працював над захистом військовополонених ЗСУ. У жовтні на лінію дотику до Запорізької області прибула українська делегація, але представники МКЧХ не приїхали.