Президент Красного Креста Мирьяна Сполярич приехала в Украину (видео)

Мирьяна Сполярич назвала доступ сотрудников гуманитарной организации к военнопленным важным прогрессом. По ее словам, запланирована встреча с жителями Николаевской и Херсонской областей, которым предстоит пережить суровую зиму.

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Президент Международного комитета Красного Креста Мирьяна Сполярич рассказала, что на четыре дня приехала в Украину и планирует встретится с жителями Николаевской и Херсонской областей. Руководитель гуманитарной организации заявила, что граждане Украины платят огромную цену в смертельных боях. Об этом она написала в Twitter.

"Я приехала в Украина в рамках четырехдневного визита, где граждане платят огромную цену в смертоносных боестолкновениях.

Сегодня проведу встречу с жителями Николаевской и Херсонской областей, которым предстоит пережить суровую зиму, и встречусь с командами МККК в Украине и Общества Красного Креста Украины", — говорится в сообщении.

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На прошлой неделе представители организации получили доступ к украинским и российским военнопленным и заявили, что им удалось добиться важного прогресса.

Мирьяна Сполярич ожидает, что за этими визитами последуют более регулярный доступ ко всем военнопленным. По ее словам, визиты представителей Красного креста важны, но организации нужно предоставить беспрепятственный частный доступ к пленным.

Право сотрудников гуманитарной организации на регулярное посещение военнопленных гарантировано женевской "Конвенцией об обращении с военнопленными", которую подписали и Украина, и РФ.

Вместе с тем, Управление Верховного комиссара ООН по правам человека заявляет, что его наблюдателям не предоставляют доступ к украинским военнослужащим, которых удерживают ВС РФ.

Письма родственников

Представители организации поделились с родственниками военнопленных новостью о том, что им удалось с ними пообщаться. Некоторые в ответ присылали короткие сообщения поддержки и рассказывали о личных новостях, другие просили передать сигареты, конфеты и носки.

"Все эти сообщения — спасательный круг для волнующихся родственников", — пояснили представители Красного креста.

Напомним, что, по словам омбудсмена Дмитрия Лубинеца, россияне похитили имущество украинского Красного креста в Крыму.

Ранее Фокус сообщал, что, по словам главы ОП Андрея Ермака, Украина не видит, чтобы Красный Крест работал над защитой военнопленных ВСУ. В октябре на линию соприкосновения в Запорожской области прибыла украинская делегация, но представители МККК не приехали.