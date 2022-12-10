В окупованому Криму нові вибухи: окупанти говорять про ППО (фото, відео)

За непідтвердженою інформацією — вибухи чули в районі Бахчисараю та Сак. Також гучні "хлопки" чули жителі Сімферополя.

Related video

У суботу ввечері 10 грудня на території окупованого Криму пролунали вибухи. Так званий голова Криму Сергій Аксьонов заявив, що працює ППО. Про це пише Crimea-News.

"У Сімферополі, як повідомляють наші підписники, дуже гучний бабах — чути по всьому місту", — йдеться в одному з повідомлень.

За інформацією журналістів, вибух було чути в Бахчисараї та Саках. При цьому мешканці Сімферополя впевнені — вибух був у районі аеропорту.

[ + – ] Мешканці Сімферополя стверджують, що вибухи були в районі аеропорту Фото: Скриншот

Згодом інцидент прокоментував і так званий "голова Криму" Сергій Аксьонов.

"Над Сімферополем відпрацювала система ППО. Усі служби працюють у штатному режимі. Прошу всіх зберігати спокій і довіряти лише офіційній інформації", — написав він. Й опублікував відео, на якому, за його словами, відображена робота ППО.

[ + – ] Відео, опубліковане окупаційною владою Криму

Уже після заяви Аксьонова з'явилася інформація про те, що вибухи, або як у Криму їх називають "хлопки", було чути в районі севастопольського аеродрому, у Джанкої, Саках і Новофедорівці.

[ + – ] Місцеві жителі пишуть про вибухи Фото: Скриншот

Уточнимо, що на момент написання новини коментарів від Збройних сил України щодо цього інциденту не було.

[ + – ] Знімок одного з "хлопків", зроблений у Сімферполі Фото: Скриншот

Нагадаємо, у четвер вранці, 8 грудня, в окупованому Криму також пролунало кілька вибухів. Місцеві жителі стверджували, що бачили проліт ракети. Вибухи було чути й у Севастополі. Окупаційна влада пізніше заявила, що це була робота ППО.