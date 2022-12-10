В оккупированном Крыму новые взрывы: оккупанты говорят о ПВО (фото, видео)

По неподтвержденной информации – взрывы слышали в районе Бахчисарая и Сак. Также громкие "хлопки" слышали жители Симферополя.

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В субботу вечером, 10 декабря, на территории оккупированного Крыма прозвучали взрывы. Так называемый глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что работает ПВО. Об этом пишет Crimea-News.

"В Симферополе, как сообщают наши подписчики, очень громкий бабах — было слышно по всему городу", — говорится в одном из сообщений.

По информации журналистов, взрыв был слышен в Бахчисарае и Саках. При этом жители Симферополя уверены – взрыв был в районе аэропорта.

[ + – ] Жители Симферополя утверждают, что взрывы были в районе аэропорта Фото: Скриншот

Спустя время инцидент прокомментировал и так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов.

"Над Симферополем отработала система ПВО. Все службы работают в штатном режиме. Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только официальной информации", — написал он. И опубликовал видео, на котором, по его словам запечатлена работа ПВО.

[ + – ] Видео, опубликованное оккупационными властями Крыма

Уже после заявления Аксенова появилась информация о том, что взрывы, или как в Крыму их называют "хлопки", были слышны в районе севастопольского аэродрома, в Джанкое, в Саках и Новофедоровке.

[ + – ] Местные жители пишут о взрывах Фото: Скриншот

Уточним, что на момент написания новости комментариев от Вооруженных сил Украины по данному инциденту не было.

[ + – ] Снимок одного из "хлопков", сделанный в Симферполе Фото: Скриншот

Напомним, в четверг утром, 8 декабря, в оккупированном Крыму также прогремело несколько взрывов. Местные жители утверждали, что видели пролет ракеты. Взрывы были слышны и в Севастополе. Оккупационные власти позже заявили, что это была работа ПВО.