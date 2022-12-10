"Ключове сьогодні – енергетика". Зеленський висловився про ситуацію в Одеській області (відео)

Президент України зазначив, що відновлення пошкоджених обстрілів об'єктів енергосистеми дається "дуже нелегко". А в ДТЕК уточнили: повідомлення місцевих чиновників про 2-3 місяці стосувалися повного відновлення, а не блекауту в регіоні.

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Сьогоднішнє відеозвернення президента України Володимира Зеленського було присвячене відключенням електроенергії в Україні загалом та в Одесій області зокрема.

"Ключове сьогодні — енергетика. Дуже складна ситуація в Одеській області. Після нічного удару іранських дронів Одеса та інші міста і села регіону у темряві. Станом на цей час понад півтора мільйона людей на Одещині без світла. Підключена лише критична інфраструктура — і настільки, наскільки є можливість постачання електрики", — сказав президент.

Він зазначив, що у різних областях країни продовжуються як аварійні, так і стабілізаційні відключення, тому що "енергосистема зараз, м'яко кажучи, дуже далека від нормального стану: у системі зберігається значний дефіцит".

"Ось тому є графіки відключень. Найбільше — у Львівській, Вінницькій, Київській, Тернопільській, Сумській, Закарпатській, Житомирській і Хмельницькій областях а також у Києві", — повідомив Зеленський.

Він наголосив, що навіть якщо немає масованих ракетних ударів, це не означає, що немає проблем.

"Майже щодня в різних регіонах є обстріли, є ракетні атаки, атаки дронами. Майже щодня потрапляють в енергооб'єкти. Через втрати в системі доводиться зменшувати ліміти всім у системі. Дуже важко дається відновлення. Але все ж таки наші енергетики та комунальники роблять дійсно героїчні речі, за тижні відновлюючи те, що взагалі вимагало б місяців роботи", — повідомив президент, подякувавши кожному, хто працює, щоб "повернути світло і зберегти енергосистему", а також тим, хто розуміє наскільки важко енергетикам та "захисникам" неба".

Тим часом у пресслужбі компанії "ДТЕК Одеські електромережі" повідомили, що 206 бригад енергетиків працюють над тим, щоб відновити зруйновані енергооб'єкти. Без світла залишаються Одеса та майже вся область.

І пояснили повідомлення Департаменту систем життєзабезпечення та енергоефективності Одеської ОДА, в якому йшлося про те, що повне відновлення займе 2-3 місяці. За повідомленням ДПЕК, інформація про 2-3 місяці стосується повного відновлення високовольтних мереж та підстанцій, а не те, що світла зовсім не буде 2-3 місяці.

[ + – ] Пояснення ДПЕК щодо 2-3 місяців відновлення енергооб'єктів

За попередніми прогнозами, часу на відновлення енергооб'єктів на Одещині знадобиться набагато більше, ніж у попередні рази після ворожих обстрілів. Після завершення відновлювальних робіт, енергетики "ДТЕК Одеські електромережі" зможуть почати вмикати світло на якийсь час.

Нагадуємо, після ворожих обстрілів на Одещині було знищено кілька об'єктів енергетичної інфраструктури. Ситуація виявилася настільки складною, що довелося вимкнути світло всім мешканцям Одеси. Енергетики змогли розпочати роботу лише після того, як зруйновані об'єкти оглянули військові та рятувальники.