"Ключевое сегодня – энергетика". Зеленский высказался ситуацию в Одесской области (видео)

Президент Украины отметил, что восстановление поврежденных обстрелами объектов энергосистемы дается "очень нелегко". А в ДТЭК уточнили — сообщение местных чиновников про 2-3 месяца касались полного восстановления, а не блэкаута в регионе.

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Сегодняшнее видеообращение президент Украины Владимира Зеленского было посвящено отключениям электроэнергии в Украине в общем и в Одессой области в частности.

"Ключевое сегодня – энергетика. Очень сложная ситуация в Одесской области. После ночного удара иранских дронов Одесса и другие города и села региона в темноте. По состоянию на это время более полутора миллионов человек в Одесской области без света. Подключена только критическая инфраструктура – и настолько, насколько есть возможность поставки электричества", — сказал президент.

Он отметил, что в разных областях страны продолжаются как аварийные, так и стабилизационные отключения, потому что "энергосистема сейчас, мягко говоря, очень далека от нормального состояния: в системе сохраняется значительный дефицит".

"Вот поэтому есть графики отключений. Больше всего – во Львовской, Винницкой, Киевской, Тернопольской, Сумской, Закарпатской, Житомирской и Хмельницкой областях и в Киеве", — сообщил Зеленский.

Он подчеркнул, что даже если нет массированных ракетных ударов, это не значит, что нет проблем.

"Почти каждый день в разных регионах есть обстрелы, есть ракетные атаки, атаки дронами. Почти каждый день попадают в энергообъекты. Из-за потерь в системе приходится уменьшать лимиты всем в системе. Очень тяжело дается восстановление. Но все же наши энергетики и коммунальщики делают действительно героические вещи, за недели восстанавливая то, что вообще-то требовало бы месяцев работы", — сообщил президент, поблагодарив каждого, кто работает, чтобы "вернуть свет и сохранить энергосистему", а также тех, кто понимает насколько тяжело энергетикам и "защитникам неба".

Тем временем в пресс-службе компании "ДТЭК Одесские электросети" сообщили, что 206 бригад энергетиков работают над тем, чтобы восстановить разрушенные энергообъекты. Без света остаются Одесса и почти вся область.

И пояснили сообщение Департамента систем жизнеобеспечения и энергоэффективности Одесской ОГА в котором говорилось, что полное восстановление займет 2-3 месяца. По сообщению ДТЭК, информация про 2-3 месяца касается полного восстановления высоковольтных сетей и подстанций, а не то, что света совсем не будет 2-3 месяца.

[ + – ] Пояснение ДТЭК касательно 2-3 месяцев восстановления энергообъектов

По предварительным прогнозам, времени на восстановление энергообъектов в Одесской области понадобится гораздо больше, чем в предыдущие разы после вражеских обстрелов. После завершения восстановительных работ, энергетики "ДТЭК Одесские электросети" смогут начать включать свет на время.

Напоминаем, после вражеских обстрелов в Одесской области были уничтожены несколько объектов энергетической инфраструктуры. Ситуация оказалась настолько сложной, что пришлось отключить свет всем жителям Одессы. Энергетики смогли приступить к работе только после того, как разрушенные объекты осмотрели военные и спасатели.