Експерти з РФ вигадали, як захистити авіабази від атак ЗСУ у глибокому тилу (фото)

Оборону критично важливих об'єктів хочуть забезпечити за рахунок комплексів С-400, Панцир-С або Тор-М2. А для боротьби з безпілотниками окупанти пропонують використати зенітні установки.

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Після атак по аеродромах "Енгельс" та "Дягілєво" російські військові стурбовані можливими ударами з боку Збройних сил України по об'єктах на території РФ, що знаходяться на великій відстані від українського кордону. У зв'язку з цим військових експерт і полковник ЗС РФ у відставці Михайло Ходарьонок заявив, що для того, щоб убезпечити російські об'єкти, необхідно провести низку заходів. Про те, як Росія може захистити свої військові об'єкти, йдеться в матеріалі видання "Газета.ru".

Незважаючи на те, що Міноборони РФ офіційно не підтвердило атаки по авіабазах із застосуванням радянського безпілотника Ту-141 "Стриж", Ходарьонок вважає, що насамперед необхідно посилити ППО критично важливих об'єктів, задіявши комплексний підхід. Насамперед йдеться про розміщення комплексів ЗРК С-400, ЗРПК "Панцир-С" або "Тор-М2".

[ + – ] Російський ЗРК С-400

[ + – ] Російський ЗРПК "Панцир-С"

"Доцільний наряд сил і засобів протиповітряної оборони для прикриття аеродрому Далекої авіації може в ситуації, що склалася, виглядати таким чином — зенітний ракетний полк С-400 (С-350) у складі як мінімум двох дивізіонів, одна-дві батареї ЗПРК "Панцир-С" або "Тор-М2", — цитує видання експерта.

За його словами, ці системи мають бути доповнені засобами малокаліберної зенітної артилерії (МЗА) типу ЗПУ-4 або ЗУ-2, які можуть протистояти малогабаритним безпілотникам типу "Герань-2".

[ + – ] Всепогодний тактичний ЗРК "Тор-2М"

[ + – ] Російська зенітна установка ЗПУ-4

Крім того, щоб посилити ефективність систем ППО, біля об'єктів необхідно розгорнути частини радіотехнічних військ, але спочатку стратегічні літаки треба розподілити по аеродромах, а для цього потрібно створити додаткові доріжки для керування і нові стоянки в розрахунку на одну одиницю.

"У мирний час розміщувати дорогі літаки на стоянках парадним строєм крило до крила ще допустимо, але в особливий період це може призвести до вкрай сумних наслідків. Ціна питання, зауважимо, дуже велике", — зазначив полковник.

Тим часом Ходарьонок вважає, що ЗСУ навряд чи зможе здійснювати масовані удари по військовим цілям усередині РФ. Втім, якщо Україна завдасть удару за допомогою безпілотників, крилатих і балістичних ракет, а російська ППО не впорається зі своїм завданням, то шкода, зокрема й моральна, буде більшою, ніж переконаний експерт.

Раніше повідомлялося, що зараз військові літаки ВКС РФ стали в рази менше виконувати бойові вильоти порівняно з березнем цього року. У Міноборони Великобританії зазначили, що активність російської авіації знизилася із 300 операцій на добу до десятків.