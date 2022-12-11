Эксперты из РФ придумали, как защитить авиабазы от атак ВСУ в глубоком тылу (фото)

Оборону критически важных объектов хотят обеспечить за счет комплексов С-400, "Панцырь-С" или "Тор-М2". А для борьбы с беспилотниками оккупанты предлагают использовать зенитные установки.

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После атак по аэродромам "Энгельс" и "Дягилево" российские военные обеспокоены возможными ударами со стороны Вооруженных сил Украины по объектам на территории РФ, находящимся на большом расстоянии от украинской границы. В связи с этим военных эксперт и полковник ВС РФ в отставке Михаил Ходаренок заявил, что для того, чтобы обезопасить российские объекты, необходимо провести ряд мероприятий. О том как Россия может защитить свои военные объекты говорится в материале издания "Газету.ru".

Несмотря на то, что Минобороны РФ официально не подтвердило атаки по авиабазам с применением советского беспилотника Ту-141 "Стриж", Ходаренок считает, что первым делом необходимо усилить ПВО критически важных объектов, задействовав комплексный подход. Прежде всего речь идет о размещении комплексов ЗРК С-400, ЗРПК "Панцырь-С" или "Тор-М2".

[ + – ] Российский ЗРК С-400

[ + – ] Российский ЗРПК "Панцырь-С"

"Целесообразный наряд сил и средств противовоздушной обороны для прикрытия аэродрома Дальней авиации может в сложившейся ситуации выглядеть следующим образом — зенитный ракетный полк С-400 (С-350) в составе как минимум двух дивизионов, одна-две батареи ЗПРК "Панцирь-С" или "Тор-М2", — цитирует издание эксперта.

По его словам, эти системы должны быть дополнены средствами малокалиберной зенитной артиллерии (МЗА) типа ЗПУ-4 или ЗУ-2, которые способны противостоять малогабаритным беспилотникам типа "Герань-2".

[ + – ] Всепогодный тактический ЗРК "Тор-2М"

[ + – ] Российская зенитная установка ЗПУ-4

Кроме того, чтобы усилить эффективность систем ПВО, возле объектов необходимо развернуть части радиотехнических войск, но сначала стратегические самолеты надо распределить по аэродромам, а для этого нужно создать дополнительные рулежные дорожки и новые стоянки в расчете на одну единицу.

"В мирное время размещать дорогостоящие самолеты на стоянках парадным строем крыло к крылу еще допустимо, но в особый период это может привести к крайне печальным последствиям. Цена вопроса, заметим, очень велика", — отметил полковник.

Между тем Ходаренок полагает, что ВСУ вряд ли сможет осуществлять массированные удары по военным целям внутри РФ. Впрочем, если Украина нанесет удар с помощью беспилотников, крылатых и баллистических ракет, а российская ПВО не справится со своей задачей, то урон, в том числе и моральный, будет более чем значительный, убежден эксперт.

Ранее сообщалось, что в настоящее время военные самолеты ВКС РФ стали в разы меньше выполнять боевые вылеты по сравнению с мартом этого года. В Минобороны Великобритании отметили, что активность российской авиации снизилась с 300 операций в сутки до десятков.