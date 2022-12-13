Позбавляються впливу РФ: у В'єтнамі відбулася перша виставка озброєнь

У 2021 році Росія експортувала у В'єтнам понад 50% усього імпорту. Одна з новинок в'єтнамського ВПК була на базі КамАЗу, що ще раз підтверджує високу залежність від Москви.

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У столиці В'єтнаму Ханої пройшла перша оборонна виставка. Країна демонструє зниження своєї залежності від російської зброї. Про це повідомляє Defense News.

З 8 по 10 грудня в аеропорту Джіа Лам відбулася виставка Vietnam International Defence Expo. У заході взяло участь 170 компаній, зокрема американська RT Robotics, яка спеціалізується на безпілотних технологіях.

Державна телекомунікаційна компанія Vittel показала різні види озброєння від стрілецької зброї до радарів для засобів ППО. Наприклад, був показаний радар малої і середньої дальності 3D S-діапазону та сімейство радіоелектронної боротьби AJAS-1000.

За даними Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру, Росія була провідним великим постачальником зброї В'єтнаму з 2017 по 2021 рік, на частку якого припадало 56% від загального обсягу імпорту Ханоя в цій категорії. Тому В'єтнам активно намагається зменшити їхній вплив.

[ + – ] Виставка проходила з 8 до 10 грудня

Цікаво, що новинки компанії Vittel були показані на російських вантажівках КамАЗ. Також на виставці були показані БРДМ-2 та ракети берегової оборони 4К44 "Редут-М".

В'єтнам почав активно купувати зброю не з Росії. Були закуплені системи ППО Spyder ізраїльської компанії Rafael Advanced Defense Systems. Також Сполучені Штати поставлять 12 турбогвинтових навчальних літаків Textron T-6 з 2024 року. Все постачання завершиться до 2027 року.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, В'єтнам робить ставку на країни Південно-Східної Азії через напружені відносини з Китаєм.

Раніше повідомлялося, що тактика Путіна військового терору доводить правильність тактики до В'єтнаму.