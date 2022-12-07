Відхід від Росії: В'єтнам шукає постачальників сучасної зброї на Заході, – ЗМІ

Країна Південно-Східної Азії стала найбільшим покупцем зброї у світі через напружені стосунки з Китаєм. Ханой виділяє близько 1 мільярда доларів на рік на військові закупівлі, кажуть експерти ринку.

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В'єтнам прагне зменшити залежність від російського озброєння та шукає альтернативних постачальників. Про це повідомило агентство Reuters, посилаючись на дані чиновників та аналітиків ринку.

Країна Південно-Східної Азії — один із 20 найбільших покупців зброї у світі через напруженість у відносинах із Китаєм. Річний бюджет В'єтнаму на імпорт зброї оцінюють приблизно в 1 мільярд доларів із перспективою збільшення у майбутньому.

Росія десятиліттями була головним постачальником зброї та систем оборони до В'єтнаму, зазначили фахівці зі Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI).

Ситуація змінюється, оскільки В'єтнам прагне стати самодостатньою державою та отримувати сучасне озброєння, яке РФ не може надати. Ханой стикається із тиском Заходу з метою скорочення закупівель зброї у Москви, кажуть аналітики.

В'єтнам зміцнив внутрішню військову промисловість, а також звертається до постачальників у Європі, Східній Азії, Індії, Ізраїлі та США, відзначають дипломати та офіційні особи та аналітики.

За словами аналітиків, Індія, Ізраїль та країни Східної Європи стануть найкращими альтернативними постачальниками. Партнери можуть постачати зброю, сумісну з російськими системами, які становлять 80% арсеналу В'єтнаму.

Експерт з в'єтнамської дипломатії з Академії сил оборони Австралії у Канберрі Карл Таєр упевнений, що виробники у Західній чи Східній Азії стануть постачальниками складніших систем.

В'єтнам виробляє зброю для експорту

Дослідник оборони з В'єтнамського національного університету Нгуєн Те Фуонг сказав, що у жовтні велися внутрішні дискусії, чи має країна продавати Росії зброю.

Оборонна промисловість країни, за словами Фуонга, виробляє бронеавтомобілі та легке озброєння (протитанкові ракети, гранатомети та кулемети).

В'єтнам почав розробляти більш високотехнологічні системи, включаючи безпілотники, радари та протикорабельні ракети у партнерстві з іноземними фірмами.

За даними Міноборони В'єтнаму, десятки військових заводів, зокрема держкомпанії Viettel та Z111, продемонструють на найближчому ярмарку озброєнь пістолети, кулемети, автомати та снайперські гвинтівки на експорт.

[ + – ] В'єтнам продаватиме зброю до Лаосу та деяких африканських країн.

Можливими покупцями стрілецької зброї, найімовірніше, будуть сусідній Лаос та деякі африканські країни, де В'єтнам може запропонувати конкурентоспроможні ціни, сказав експерт із військових закупівель Ха Хоанг Хоп.

Потенційними клієнтами стануть країни Латинської Америки. Хоп сказав, що В'єтнам веде переговори про можливі угоди щодо імпорту супутників та іншої продукції подвійного призначення від інших партнерів, окрім Росії.

Нагадаємо, що країни НАТО можуть передати Україні сучасні танки та літаки. Німеччина вже підготувала новий пакет озброєнь для ЗСУ — 7 САУ Gepard та 10 надводних дронів.

У Кабміні України раніше підрахували витрати на армію за час повномасштабної війни з Росією. Сумарно влада країни виділила на військові потреби 1 трлн 130 млрд гривень.