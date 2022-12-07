Отход от России: Вьетнам ищет поставщиков современного оружия на Западе, – СМИ

Страна Юго-Восточной Азии стала крупнейшим покупателем оружия в мире из-за напряженных отношений с Китаем. Ханой выделяет около 1 миллиарда долларов в год на военные закупки, говорят эксперты рынка.

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Вьетнам стремится уменьшить зависимость от российского вооружения и ищет альтернативных поставщиков. Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на данные чиновников и аналитиков рынка.

Страна Юго-Восточной Азии — один из 20 крупнейших покупателей оружия в мире из-за напряженности в отношениях с Китаем. Годовой бюджет Вьетнама на импорт оружия оценивают примерно в 1 миллиард долларов с перспективой увеличения в будущем.

Россия десятилетиями была главным поставщиком оружия и систем обороны во Вьетнам, отметили специалисты из Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).

Ситуация меняется, так как Вьетнам стремится стать самодостаточным государством и получать современное вооружение, которое РФ не может предоставить. Ханой сталкивается с давлением Запада с целью сокращения закупок оружия у Москвы, говорят аналитики.

Вьетнам укрепил внутреннюю военную промышленность, а также обращается к поставщикам в Европе, Восточной Азии, Индии, Израиле и США, отмечают дипломаты и официальные лица и аналитики.

По словам аналитиков, Индия, Израиль и страны Восточной Европы станут лучшими альтернативными поставщиками. Партнеры могут поставлять оружие, совместимое с российскими системами, которые составляют 80% арсенала Вьетнама.

Эксперт по вьетнамской дипломатии из Академии сил обороны Австралии в Канберре Карл Тайер уверен, что производители в Западной или Восточной Азии станут поставщиками более сложных систем.

Вьетнам производит оружие для экспорта

Исследователь обороны из Вьетнамского национального университета Нгуен Те Фуонг сказал, что в октябре велись внутренние дискуссии, должна ли страна продавать России оружие.

Оборонная промышленность страны, по словам Фуонга, производит бронеавтомобили и легкое вооружение (противотанковые ракеты, гранатометы и пулеметы).

Вьетнам начал разрабатывать более высокотехнологичные системы, включая беспилотники, радары и противокорабельные ракеты в партнерстве с иностранными фирмами.

По данным Минобороны Вьетнама, десятки военных заводов, в том числе госкомпании Viettel и Z111 продемонстрируют на ближайшей ярмарке вооружений пистолеты, пулеметы, автоматы и снайперские винтовки на экспорт.

[ + – ] Вьетнам будет продавать оружие в Лаос и некоторые африканские страны

Возможными покупателями стрелкового оружия, скорее всего, будут соседний Лаос и некоторые африканские страны, где Вьетнам может предложить конкурентоспособные цены, сказал эксперт по военным закупкам Ха Хоанг Хоп.

Потенциальными клиентами, по словам экспертов, станут страны Латинской Америки. Хоп сказал, что Вьетнам ведет переговоры о возможных сделках по импорту спутников и другой продукции двойного назначения от других партнеров, помимо России.

Напомним, что страны НАТО могут передать Украине современные танки и самолеты. Германия уже подготовила новый пакет вооружений для ВСУ — 7 САУ Gepard и 10 надводных дронов.

В Кабмине Украины ранее подсчитали расходы на армию за время полномасштабной войны с Россией. Суммарно власти страны выделили на военные нужды 1 трлн 130 млрд гривен.