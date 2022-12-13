Избавляются от влияния РФ: во Вьетнаме прошла первая выставка вооружений

В 2021 году Россия экспортировала во Вьетнам более 50% от всего импорта. Одна из новинок вьетнамского ВПК также была на базе КамАЗа, что еще раз подтверждает высокую зависимость от Москвы.

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В столице Вьетнама Ханое прошла первая оборонная выставка. Страна демонстрирует снижение своей зависимости от российского оружия. Об этом сообщает Defense News.

С 8 по 10 декабря в аэропорту Джиа Лам прошла выставка Vietnam International Defence Expo. В мероприятии приняло участие 170 компаний, в том числе американская RT Robotics, которая специализируется на беспилотных технологиях.

Государственная телекомуникационная компания Vittel показала различные виды вооружения, от стрелкового оружия до радаров для средств ПВО. Например, был показан радар малой и средней дальности 3D S-диапазона и семейство радиоэлектронной борьбы AJAS-1000.

По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира, Россия была ведущим крупным поставщиком оружия Вьетнама с 2017 по 2021 год, на долю которого приходилось 56% от общего объема импорта Ханоя в этой категории. Поэтому Вьетнам активно пытается уменьшить их влияние.

[ + – ] Выставка проходила с 8 по 10 декабря

Примечательно, что новинки компании Vittel были показаны на российских грузовиках КамАЗ. Также на выставке были показаны БРДМ-2 и ракеты береговой обороны 4К44 "Редут-М".

Вьетнам стал активно закупать оружие не из России. Были закуплены системы ПВО Spyder израильской компании Rafael Advanced Defense Systems. Также Соединенные Штаты поставят 12 турбовинтовых учебных самолетов Textron T-6 с 2024 года. Вся поставка завершится к 2027 году.

Напомним, по данным СМИ, Вьетнам делает ставку на страны Юго-Восточной Азии из-за напряженных отношений с Китаем.

Ранее сообщалось, что тактика Путина военного террора доказывает правильность тактики вплоть до Вьетнама.