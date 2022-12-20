Ціль щодо "демілітаризації" України виконано, — депутат Держдуми (відео)

За словами депутата від "Єдиної Росії" Олега Матвейчева, у телевізійних програмах військовослужбовців ЗСУ слід називати силами НАТО. Тому що все, що знаходиться в Україні — чи то гроші, боєприпаси, зимове озброєння тощо — "все це абсолютно натовське".

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Депутат російської Держдуми від партії "Єдина Росія" Олег Матвейчев заявив, що ціль, поставлену президентом РФ Володимиром Путіним щодо демілітаризації України, виконали у квітні-травні. Про це повідомив журналіст ВВС Френсіс Скарр.

"Насправді мету, яку Путін поставив із приводу демілітаризації України, вона ж насправді досягнута ще у квітні та травні, якщо чесно", — заявив Матвейчев на російському ТБ, додавши, що вже тоді в України нібито не було сил, що були на початок конфлікту.

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"У квітні там знищили і флот, і авіацію, і багато чого іншого, залишки добили тоді. Все, що туди прийшло, всі гроші та боєприпаси, зимове озброєння тощо — все це абсолютно натовське", — заявив він.

За словами російського депутата, все управління в Україні, зокрема "пов'язане із супутниковим угрупуванням", теж натовське.

"І час уже нам взагалі припинити, можливо навіть, у телевізійних програмах вживати термін ЗСУ, а просто казати: натовські сили на території України сьогодні, там, відступили, або пішли туди, зробили те, те, те, те і те", — сказав депутат.

Нагадаємо, що ЗС РФ можуть завдати по Україні удару напередодні нового року, про це попередив український прем'єр Денис Шмигаль.

Раніше Фокус повідомляв, що у наступному пакеті військової допомоги США передадуть Україні систему, яка дає змогу вдосконалити старі бомби. Нове обладнання допоможе ЗСУ завдавати ударів по цілях на відстані близько 240 км.