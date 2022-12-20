Цель по "демилитаризации" Украины выполнена, — депутат Госдумы (видео)

По словам депутата от "Единой России" Олега Матвеевича, в телевизионных программах военнослужащих ВСУ нужно называть силами НАТО. Потому что все, что находится в Украине — будь то деньги, боеприпасы, зимнее вооружение и т.д. — "все это абсолютно натовское".

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Депутат российской Госдумы от партии "Единая Россия" Олег Матвеевич заявил, что цель, поставленная президентом РФ Владимиром Путиным по демилитаризации Украины, была выполнена в апреле-мае. Об этом сообщил журналист BBC Фрэнсис Скарр.

"На самом деле цель, которая Путиным была поставлена по поводу демилитаризации Украины, она ж на самом деле достигнута была еще в апреле и в мае, если честно", — заявил Матвеевич на российском ТВ, добавив, что уже тогда у Украины якобы не было сил, которые были на начало конфликта.

[ + – ] Депутат Госдумы назвал цель войны в Украине выполненной

"В апреле там был уничтожен и флот и авиация и много чего другого, остатки были добиты тогда. Все, что туда пришло, все деньги и боеприпасы, зимнее вооружение и т.д. — все это абсолютно натовское", — заявил он.

По словам российского депутата, все управление в Украине, в частности "связанное со спутниковой группировкой", тоже натовское.

"И пора уже нам вообще прекратить, может быть даже, в телевизионных программах употреблять термин ВСУ, а просто говорить: натовские силы на территории Украины сегодня, там, отступили, или пошли туда-то, сделали то-то, то-то, то-то", — сказал депутат.

Напомним, что ВС РФ могут нанести по Украине удар в канун нового года, об этом предупредил украинский премьер Денис Шмыгаль.

Ранее Фокус сообщал, что в следующем пакете военной помощи США передадут Украине систему, позволяющую усовершенствовать старые бомбы. Новое оборудование поможет ВСУ наносить удары по целям на расстоянии около 240 км.