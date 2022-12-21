В інтересах США: лідер республіканців пояснив, чому Вашингтон допомагає Україні

Лідер фракції Республіканської партії Мітч Макконнел вважає, що українці абсолютно не винні в ситуації, що склалась на території нашої країни, і заслуговують на допомогу США.

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Допомога Україні залишається одним із пріоритетів американської зовнішньої політики і відповідає насамперед інтересам самих Сполучених Штатів. Про це заявив лідер фракції Республіканської партії у Сенаті Мітч Макконнел.

"Допомагаючи Україні сьогодні, Америка прямо демонструє свою вірність найпростішим принципам територіальної цілісності та суверенітету", — сказав Макконнел під час виступу в Сенаті.

Він додав, що причина, через яку більшість американців з обох політичних партій і більшість обох фракцій Конгресу підтримують продовження допомоги Україні, не має стосунку до речей, що надихають, або філантропії.

За словами сенатора, українці абсолютно не винні у ситуації, що склалася на території України. Тому наш народ заслуговує на всіляку допомогу та підтримку від США.

"Але основна причина, через яку ми допомагаємо Україні розбити і перемогти загарбників — практична. Це просто інтереси США", — підкреслив лідер фракції Республіканської партії в Сенаті.

Зауважимо, що у своєму виступі Мітч Макконнел згадав також про українського президента Володимира Зеленського. Він назвав його "лідером, який надихає".

Нагадаємо, Володимир Зеленський прилетів до Вашингтона на зустріч із Джо Байденом. Відомо, що український президент проведе особисту зустріч зі своїм американським колегою Джо Байденом і виступить перед Конгресом.

Фокус також писав, що США передадуть Україні військову допомогу на $2 млрд. Зброю для ЗСУ візьмуть із запасів Пентагону. Навчання використання передових зенітно-ракетних систем може тривати кілька тижнів на полігоні Графенвер у Німеччині.