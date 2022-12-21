В интересах США: лидер республиканцев объяснил, почему Вашингтон помогает Украине

Лидер фракции Республиканской партии Митч Макконнел считает, что украинцы абсолютно невиновны в ситуации, которая создалась на территории нашей страны, и заслуживают помощи США.

Related video

Помощь Украине остается одним из приоритетов американской внешней политики и соответствует, в первую очередь интересам самих Соединенных Штатов. Об этом заявил лидер фракции Республиканской партии в Сенате Митч Макконнел.

"Помогая Украине сегодня, Америка прямо демонстрирует свою верность простейшим принципам территориальной целостности и суверенитета", — сказал Макконнел во время выступления в Сенате.

Он добавил, что причина, по которой большинство американцев из обеих политических партий и большинство обеих фракций Конгресса поддерживают продолжение помощи Украине, не имеет отношения к вдохновляющим речам или филантропии

По словам сенатора, украинцы абсолютно невиновны в ситуации, которая создалась на территории Украины. Поэтому наш народ заслуживает всяческой помощи и поддержки от США.

"Но основная причина, по которой мы помогаем Украине разбить и победить захватчиков — практична. Это просто интересы США", — подчеркнул лидер фракции Республиканской партии в Сенате.

Заметим, что в своем выступлении Митч Макконнел упомянул также об украинском президенте Владимире Зеленском. Он назвал его "лидером, который вдохновляет".

Напомним, Владимир Зеленский прилетел в Вашингтон на встречу с Джо Байденом. Известно, что украинский президент проведет личную встречу со своим американским коллегой Джо Байденом и выступит перед Конгрессом.

Фокус также писал, что США передадут Украине военную помощь на $2 млрд. Оружие для ВСУ возьмут из запасов Пентагона. Обучение использованию передовых зенитно-ракетных систем может продлиться несколько недель на полигоне Графенвер в Германии.