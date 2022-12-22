За словами посла РФ у США Анатолія Антонова, Україна не має фахівців для роботи з системами ППО Patriot, тому їхніми операторами можуть бути фахівці з США чи інших країн НАТО.

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Представники Кремля висловили невдоволення візитом президента Володимира Зеленського до Вашингтона, а російський посол у США Анатолій Антонов підкреслив побоювання російського керівництва. Про це повідомляє ТАРС.

Нарікаючи на повідомлення про постачання систем ППО Patriot, Антонов назвав їх "провокаційними діями" з боку США. "Незважаючи на наші попередження, ЗРК Patriot буде відправлено до Києва", — сказав він.

Разом з тим, він зазначив, що Україна не має фахівців для роботи з ними, і сказав, що, можливо, операторами Patriot стануть американські фахівці або військові з інших країн НАТО.

Він заявив, що західне озброєння нібито планомірно знищується російськими військовими та повідомив про ризик для екіпажів цих систем.

Дипломат також додав, що провокаційні дії адміністрації США в Україні неухильно ведуть до ескалації, "наслідки якої неможливо навіть уявити".

Візит Зеленського до США, за словами російського посла, нібито свідчить про те, що адміністрація США, а також Київ не готові до миру.

Нагадаємо, що міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що українські військовослужбовці зможуть швидко освоїти систему Patriot.

Раніше Фокус повідомляв, що Путін вже ухвалив рішення створити найбільшу військову загрозу Європі. Економіку РФ вирішили перевести на військові рейки, держбюджет насамперед працюватиме на армію, що шкодитиме економічному зростанню та комфорту мешканців, як за радянських часів.